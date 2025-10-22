Advertisement
Stock Market Holiday: आज दलाल स्ट्रीट का शटर डाउन, नहीं होगा शेयर बाजार में कारोबार,कब से शुरू होगी ट्रेडिंग ?

  शेयर बाजार में आज ट्रेडिंग नहीं होगी. नए संवत वर्ष के पहले दिन भी सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलने के बाद बाजार बंद हो गया. अब बुधवार, 22 अक्टूबर को भी बैंकों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. संवत वर्ष 2082 की शुरुआत के साथ ही आज बाजार की छुट्टी हो गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 22, 2025, 09:40 AM IST
Share Market Holiday:  शेयर बाजार में आज ट्रेडिंग नहीं होगी. नए संवत वर्ष के पहले दिन भी सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलने के बाद बाजार बंद हो गया. अब बुधवार, 22 अक्टूबर को भी बैंकों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. संवत वर्ष 2082 की शुरुआत के साथ ही आज बाजार की छुट्टी हो गई है. इस हफ्ते शेयर बाजार में सिर्फ दो दिन यानी गुरुवार और शुक्रवार को ट्रेडिंग होगी.   

आज नहीं खुलेगा स्‍टॉक मार्केट
 
22 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार की छुट्टी है. दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार में आज कामकाज नहीं होगा. दोनों स्टॉक एक्सचेंज दिवाली बलिप्रतिपदा  के चलते बंद रहेंगे. इस साल दीवाली 20 और 21 अक्टूबर दो दिन मनाई गई. महाराष्ट्र में दिवाली 21 अक्टूबर को थी, इसलिए शेयर बाजार को 21 तारीख को बंद रखा गया और सिर्फ 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार खुला. दीवाली के अगले दिन बलिप्रतिपदा के मौके पर 22 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहेगा. 

शेयर बाजार के अलावा कमोडिटी मार्केट भी आज बंद है. एमसीएक्स भी आज बंद रहेगा. यानी अब आपको शेयर में पैसा लगाने के लिए सिर्फ दो दिन का मौका मिलेगा. शेयर बाजार गुरुवार, शुक्रवार को खुलेंगे. फिर अगले दो दिन बाजार की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. बता दें कि शनिवार-रविवार के अलावा इस साल शेयर बाजार दो दिन और बंद रहने वाले हैं. 5 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के मौके पर और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी.  

