Stock Market: गुरु नानक जयंती पर बंद रहेगा या खुलेगा शेयर बाजार? BSE और NSE पर होगी ट्रेडिंग?

Stock Market Holiday : देशभर में कल गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर केंद्र और अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? साथ ही सरकारी और निजी बैंक, दफ्तर, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देशभर में गजटेड हॉलिडे घोषित की जाती है. यही कारण है कि इस दिन अधिकांश सरकारी और वित्तीय संस्थान भी बंद रहते हैं.

शेयर बाजार बंद रहेगा या खुलेगा?

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की वेबसाइट पर जारी ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बुधवार, 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती के मौके पर शेयर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा. इस दिन इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में कोई भी ट्रेडिंग सेशन नहीं होगा. ये नवंबर महीने की एकमात्र मार्केट छुट्टी है.

MCX सुबह के सेशन में बंद रहेगा

आज यानी 5 नवंबर को कमोडिटी एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी सुबह के सेशन में बंद रहेगा. हालांकि, शाम के समय से ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो जाएगी. इसका मतलब है कि निवेशक सुबह के सत्र में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटी डेरिवेटिव्स में लेनदेन नहीं कर सकेंगे. पिछली बार की तरह इस साल भी यही व्यवस्था लागू रहेगी. एक्सचेंज की ओर से बताया गया है कि शाम का सेशन सामान्य रूप से चलेगा और सेटलमेंट प्रक्रिया तय समय पर पूरी की जाएगी.