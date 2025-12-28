Stock Market Holidays 2026: साल 2026 में इतने दिन बंद रहेगा शेयर मार्केट? ये रहा पूरा कैलेंडर

Advertisement
इन छुट्टियों के दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव और अन्य सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, जिसका असर निवेशकों की प्लान पर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि निवेशक पहले से ही बाजार की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लें और उसी के अनुसार अपनी ट्रेडिंग तय करें.

Dec 28, 2025
Stock Market Holidays 2026:  तीन दिन बाद साल 2026 आने वाला है. अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है. आपको अपनी ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, साल 2026 में राष्ट्रीय अवकाशों और प्रमुख त्योहारों के कारण भारतीय शेयर बाजार कई दिनों तक बंद रहेगा. इन छुट्टियों के दौरान इक्विटी, डेरिवेटिव और अन्य सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, जिसका असर निवेशकों की प्लान पर पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि निवेशक पहले से ही बाजार की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देख लें और उसी के अनुसार अपनी ट्रेडिंग तय करें. सही समय पर योजना बनाने से न सिर्फ जोखिम कम होगा, बल्कि निवेश से जुड़े फैसले भी अधिक प्रभावी तरीके से लिए जा सकेंगे.

 2026 में पंद्रह ट्रेडिंग छुट्टियां होंगी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) हॉलिडे कैलेंडर 2026 के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में साल 2026 में पंद्रह ट्रेडिंग छुट्टियां होंगी. इन दिनों के अलावा, NSE ने चार और छुट्टियों को भी मार्क किया है जो वीकेंड पर पड़ रही हैं, जब आम तौर पर ट्रेडिंग बंद रहती है. महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, स्वतंत्रता दिवस और दिवाली लक्ष्मी पूजन जैसी कुछ छुट्टियां वीकेंड पर पड़ रही हैं. हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, मार्च में सबसे अधिक तीन मार्केट छुट्टियां हैं, उसके बाद अप्रैल और मई में जिनमें से हर महीने दो-दो छुट्टियां हैं.

2026 में स्टॉक मार्केट की छुट्टियां

26 जनवरी - गणतंत्र दिवस

3 मार्च - होली

26 मार्च - श्री राम नवमी

31 मार्च - श्री महावीर जयंती

3 अप्रैल - गुड फ्राइडे

14 अप्रैल - डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1 मई - महाराष्ट्र दिवस

28 मई - बकरी ईद

26 जून - मुहर्रम

14 सितंबर - गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर - दशहरा

10 नवंबर - दिवाली / बलिप्रतिपदा

26 नवंबर - प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25 दिसंबर - क्रिसमस

स्टॉक मार्केट अपडेट

भारतीय इक्विटी मार्केट शुक्रवार, 26 दिसंबर को गिरावट के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 367 अंक या 0.43% गिरकर 85,041.45 पर बंद हुआ था. जबकि निफ्टी 50 100 अंक या 0.38% गिरकर 26,042.30 पर सेटल हुआ था. BSE मिडकैप इंडेक्स में 0.18% की गिरावट आई और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.34% गिरा था.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Stock Market Holidays 2026

