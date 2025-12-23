Stock Market Holidays 2026: नए साल में कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार? ये रहा पूरा हॉलिडे कैलेंडर

Stock Market Holidays 2026 : अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. निवेशकों को सलाह है कि वे पहले से अपना ट्रेडिंग और निवेश प्लान तैयार कर लें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, वर्ष 2026 में राष्ट्रीय और त्योहारों की छुट्टियों के चलते भारतीय शेयर बाजार कई दिनों तक बंद रहेगा.

इन छुट्टियों में गणतंत्र दिवस, होली, ईद, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दिवाली और क्रिसमस जैसे प्रमुख अवसर शामिल हैं. बाजार बंद रहने के कारण इन दिनों इक्विटी, डेरिवेटिव और करेंसी सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. स्टॉक मार्केट छुट्टियों का कैलेंडर भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है और साथ ही ट्रेडिंग साल में स्वाभाविक ब्रेक भी देता है. निवेशकों के लिए ये ब्रेक पोर्टफोलियो की समीक्षा करने और अगले मार्केट मूव के लिए तैयारी करने के अवसर के रूप में भी काम करते हैं.

मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख

मुहूर्त ट्रेडिंग रविवार 8 नवंबर, 2026 को होगी. मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय स्टॉक मार्केट में एक घंटे का प्रतीकात्मक सेशन होता है जो नए संवत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है.

कब-कब है हॉलिडे?

26 जनवरी, 2026 (सोमवार): गणतंत्र दिवस

3 मार्च, 2026 (मंगलवार): होली

26 मार्च, 2026 (गुरुवार): श्री राम नवमी

31 मार्च, 2026 (मंगलवार): श्री महावीर जयंती

3 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार): गुड फ्राइडे

14 अप्रैल, 2026 (मंगलवार): डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती

1 मई, 2026 (शुक्रवार): महाराष्ट्र दिवस

28 मई, 2026 (गुरुवार): बकरी ईद

26 जून, 2026 (शुक्रवार): मुहर्रम

14 सितंबर, 2026 (सोमवार): गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर, 2026 (शुक्रवार): महात्मा गांधी जयंती

20 अक्टूबर, 2026 (मंगलवार): दशहरा

10 नवंबर, 2026 (मंगलवार): दिवाली–बलिप्रतिपदा

24 नवंबर, 2026 (मंगलवार): प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव

25 दिसंबर, 2026 (शुक्रवार): क्रिसमस