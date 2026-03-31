LIC Branch Update: आज फाइनेंश‍ियल ईयर की आख‍िरी तारीख यानी 31 मार्च है. ऐसे में यद‍ि आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं क‍ि आज क्‍या खुलेगा या क्‍या नहीं? आज महावीर जयंती है और इस द‍िन सार्वजन‍िक अवकाश होता है. लेक‍िन फाइनेंश‍ियल ईयर का आख‍िरी द‍िन होने के कारण कुछ व‍ित्‍तीय संस्‍थानों में आज काम हो रहा है. 31 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी. इस दिन न केवल शेयर बाजार, बल्कि इक्‍व‍िटी, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंड‍िंग एंड बोरिंग (SLB) सेगमेंट में भी क‍िसी तरह का कारोबार नहीं होगा.

NSE और BSE पर क्या बंद रहेगा?

> इक्‍व‍िटी शेयरों की खरीद-बिक्री बंद

> फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) में ट्रेडिंग बंद

> सेटलमेंट (पैसे और शेयरों का क्लियरिंग) भी नहीं होगी

यानी निवेशक 31 मार्च को क‍िसी तरह का नया ट्रेड नहीं कर पाएंगे. इसके बाद बाजार 1 अप्रैल 2026 (बुधवार) को दोबारा खुलेगा. इसके बाद 1 अप्रैल को ट्रेडिंग होगी, लेकिन यह सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा. इस द‍िन आप शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे लेक‍िन पे-इन / पे-आउट और शेयरों की क्लियरिंग नहीं होगी. दरअसल, 1 अप्रैल को बैंकों की सालाना क्लोजिंग है.

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कमोडिटी मार्केट की बात करें तो NCDEX 31 मार्च को पूरा द‍िन बंद रहेगा. MCX में सुबह का सेशन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा. शाम के सेशन में 5 बजे से रात 11:55 बजे तक ट्रेडिंग की जा सकेगी. इस हफ्ते 31 मार्च को फुल हॉलीडे, 1 अप्रैल (बुधवार) को सेटलमेंट हॉलिडे और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टी है.

बैंकों को लेकर क्‍या है अपडेट?

सरकारी लेन-देन की सुविधा देने वाले सभी बैंक महावीर जयंती के मौके पर 31 मार्च को खुले रहेंगे. बैंकों में इस द‍िन फाइनेंश‍ियल ईयर का आख‍िरी द‍िन होने के कारण कामकाज होगा. आरबीआई के अनुसार इसके लि‍ए केंद्र सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया ताकि FY 2025-26 के आखिरी दिन 31 मार्च को भुगतान संबंधी सभी ट्रांजेक्‍शन को उसी द‍िन अंजाम दिया जा सके. हालांक‍ि बैंकों में इस द‍िन पब्‍ल‍िक डील‍िंग से जुड़ा काम नहीं होगा. इस द‍िन बैंक से जुड़ी सुव‍िधाएं डिजिटल और सेल्फ-सर्विस प्लेटफॉर्म के जर‍िये उपलब्ध रहेंगी.

एलआईसी ब्रांच पर क्‍या है अपडेट?

यद‍ि आपने भी अभी तक अपनी एलआईसी का प्रीम‍ियम जमा नहीं कराया है तो यह खबर आपके ल‍िये है. देशभर के पॉल‍िसीहोल्‍डर अपने बकाया प्रीम‍ियम को इस द‍िन जमा करा सकते हैं. एलआईसी की तरफ से फैसला ल‍िया गया है क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर का आख‍िरी द‍िन होने के कारण महावीर जयंती के द‍िन भी ब्रांच खुली रहेंगी. ब्रांच में पूरे द‍िन आध‍िकार‍िक समय के अनुसार काम होगा. बयान में बताया गया क‍ि इस व्‍यवस्‍था को आईआरडीएआई (IRDAI) के 25 मार्च 2026 के परामर्श के अनुरूप बनाया गया है.