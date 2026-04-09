Share Market Update: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमत‍ि बनने से वॉल स्ट्रीट पर भारी उछाल आया. लेकिन एशियाई बाजार को देखकर यही लग रहा है क‍ि न‍िवेशकों को सीजफायर पर पूरा भरोसा नहीं है. गुरुवार सुबह गिफ्ट निफ्टी 117 अंक ग‍िरकर कारोबार कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार में कल की जबरदस्‍त तेजी के बाद आज मुनाफावसूली की उम्‍मीद बढ़ गई है. ज‍िससे आज भारतीय शेयर बाजार कमजोर शुरुआत कर सकता है. बुधवार को सीजफायर की खबर आने के बाद भारतीय बाजार में सेंसेक्स 2946 अंक और निफ्टी 873 अंक उछलकर रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुए थे. भारतीय शेयर बाजार की चाल आज क‍िन फैक्‍टर पर तय होगी, आइए देखते हैं-

गिफ्ट निफ्टी दे रहा ग‍िरावट का संकेत

गिफ्ट निफ्टी 23,940 के करीब ट्रेड कर रहा है. पिछले निफ्टी फ्यूचर्स क्लोज से करीब 117 अंक नीचे होने के कारण आज निफ्टी और सेंसेक्स ग‍िरकर खुल सकते हैं. इससे यही लग रहा है न‍िवेशक सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में जबरदस्‍त तेजी के बाद आज मुनाफावसूली पर फोकस कर सकते हैं.

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एशियाई बाजार का क्‍या रहा हाल

एशियाई मार्केट को भी आज ग‍िरावट के साथ कारोबार करते देखा गया. जापान का निक्केई 0.59% और टॉपिक्स 0.42% टूट गया. साउथ कोरिया का कोस्पी 0.90% और कोस्डैक 0.74% नीचे बंद हुआ. ईरान के सीजफायर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ज‍िससे निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं.

वॉल स्ट्रीट पर मचा धमाल

अमेरिकी शेयर बाजार में कल जोरदार तेजी देखी गई. डाउ जोंस 1326 अंक (2.85%) की उछाल के साथ 47,910 अंक पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 में 2.51% और नैस्डैक में 2.80% की बढ़ोतरी देखी गई. एनवीडिया, एएमडी, अमेजन और एपल के शेयर में शानदार तेजी देखी गई, हालांक‍ि टेस्ला में थोड़ी ग‍िरावट देखी गई. डाउ जोंस ने प‍िछले एक साल के दौरान सबसे बड़ी तेजी दर्ज की.

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सोना स्थिर और क्रूड में तेजी

गोल्‍ड के दाम निवेशकों की सतर्कता के कारण पुराने लेवल के आसपास ही बना हुआ है. स्पॉट गोल्ड 4,715.42 डॉलर प्रति औंस पर है, जबकि जून का गोल्ड फ्यूचर थोड़ा ग‍िरा है, चांदी में भी 0.4% की ग‍िरावट रही. सीजफायर को न‍िभाए जाने से और होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने से तेल के दाम में एक बार फ‍िर तेजी देखी गई. ब्रेंट क्रूड फ‍िर से चढ़कर 97.34 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 97.40 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.