/सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; निवेशकों ने एक दिन में कमाए ₹6 लाख करोड़, जानें आखिर क्यों दौड़ा शेयर बाजार?

Share Market Today : शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है. सकारात्मक वैश्विक संकेतों और पहली तिमाही (Q1) के बेहतर कारोबारी अपडेट्स के दम पर बाजार ने लगातार दूसरे कारोबारी सेशन में शानदार बढ़त दर्ज की है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक परसेंट से अधिक चढ़कर बंद हुए, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया है.
BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 828 अंक यानी 1.08% की छलांग लगाकर 77,569.39 पर बंद हुआ. वहीं, NSE का निफ्टी 50 भी 244 अंक यानी 1.02% की बढ़त के साथ 24,206.90 के स्तर पर बंद हुआ. बाजार में व्यापक खरीदारी का असर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.40% और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.55% की बढ़त के साथ बंद हुआ है.
शेयर बाजार की इस जोरदार तेजी से निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹6 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है. BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर करीब ₹482 लाख करोड़ पहुंच गया. ये पिछले कारोबारी सेशन में ₹476 लाख करोड़ था.
लगातार दो कारोबारी सेशन की तेजी में सेंसेक्स कुल 1,066 अंक (करीब 1.4%) और निफ्टी 325 अंक (करीब 1.4%) मजबूत हुआ है. हालांकि, पूरे सप्ताह के आधार पर दोनों प्रमुख इंडेक्स लगभग 0.25% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. इससे उनकी लगातार चार सप्ताह की बढ़त का सिलसिला टूट गया.
शुक्रवार की रैली के पीछे कई पॉजिटिव कारण रहे. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रहने की खबरों से वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव माहौल बना. देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के अनुरूप रहे इससे IT शेयरों में खरीदारी बढ़ी. प्रमुख बैंकों के Q1 बिजनेस अपडेट भी उम्मीद से बेहतर रहे. इससे बैंकिंग शेयरों को मजबूती मिली.
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक, बैंकों के पॉजिटिव बिजनेस अपडेट और ITसेक्टर के बेहतर आउटलुक ने पहली तिमाही के नतीजों के लिए मजबूत शुरुआत का माहौल तैयार किया है. उनका मानना है कि अगर कंपनियों के Q1 नतीजे उम्मीद से बेहतर आते रहे, तो भविष्य की आय को लेकर निवेशकों की चिंताएं कम होंगी और बाजार में जारी तेजी को और मजबूती मिल सकती है.