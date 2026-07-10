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सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; निवेशकों ने एक दिन में कमाए ₹6 लाख करोड़, जानें आखिर क्यों दौड़ा शेयर बाजार?

सेंसेक्स 828 अंक यानी 1.08% की जोरदार बढ़त के साथ 77,569.39 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 244 अंक यानी 1.02% की तेजी के साथ 24,206.90 पर बंद हुआ.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:10 PM IST
सेंसेक्स 800 अंक उछला, निफ्टी 24,200 के पार; निवेशकों ने एक दिन में कमाए ₹6 लाख करोड़, जानें आखिर क्यों दौड़ा शेयर बाजार?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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