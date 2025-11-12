बुलंद तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, अमेरिका से आई खबर के बाद 500 अंक झूमा सेंसेक्स, इन स्टॉक्स में बहार

Trending Photos
Share Market Jumped: बुधवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जबरदस्त तेजी के साथ खुलें.ये लगातार तीसरा मौका है, जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ खुले हैं.ग्लोबल बाजारों में मजबूती, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक बनती स्थिति, बिहार एग्जिट पोल में एनडीए को मिलती बढ़त के साथ-साथ अमेरिका में शटडाउन खत्म होने के आसार ने बाजार को जोश से भर दिया है. इन खबरों ने बाजार को पॉजिटिव बनाए रखा है. शुरुआती रुझान में ही सेंसेक्स 415 अंक ऊपर रहा.
बाजार में तेजी
मजबूत वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला. सुबह 9:22 पर सेंसेक्स 455 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,321 और निफ्टी 131 अंक या 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,826 पर था. शुरुआती सत्र में बाजार में तेजी का नेतृत्व आईटी शेयर कर रहे थे. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.28 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.69 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.59 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 0.66 प्रतिशत, निफ्टी एनर्जी 0.57 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.60 और निफ्टी कमोडिटीज 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे.
आज इन शेयरों में तेजी
लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी तेजी देखी जा रही है. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 342 अंक या 0.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 60,769 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 116 अंक या 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,200 पर था. सेंसेक्स पैक में टीसीएस, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, इटरनल (जोमैटो), भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट और पावर ग्रिड गेनर्स थे.
आज के टप लूजर शेयर
बीईएल, एचयूएल, ट्रेंट, मारुति सुजुकी, आईटीसी और सनफार्मा लूजर्स थे. बाजार के जानकारों ने कहा कि अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील जल्द पूरी होने की संभावना और बिहार के चुनावों में एक्जिट पोल में एनडीए के आगे रहने की उम्मीद के कारण शेयर बाजार हरे निशान में खुला. इससे आने वाले समय में भी बाजार में तेजी बनी रह सकती है. ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है. सोल, जकार्ता और हांगकांग हरे निशान में थे, जबकि टोक्यो और शंघाई लाल निशान में थे. हालांकि, अमेरिकी बाजार मंगलवार को मिलेजुले बंद हुए थे. आईएएनएस