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शेयर बाजार में फिर आएगी तेजी, दिसंबर तक 25000 अंक पर पहुंचेगा निफ्टी; सेंसेक्स का क्या रहेगा हाल?

रिपोर्ट में एक जानकार के हवाले से कहा गया कि एलटीसीजी में कटौती की घोषणा से बाजार में एक-दो दिन की तेज रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन कई निवेशक इसका यूज अपने निवेश निकालने के अवसर के रूप में भी कर सकते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 19, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 03:20 PM IST
शेयर बाजार में फिर आएगी तेजी, दिसंबर तक 25000 अंक पर पहुंचेगा निफ्टी; सेंसेक्स का क्या रहेगा हाल?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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