/शेयर बाजार में फिर आएगी तेजी, दिसंबर तक 25000 अंक पर पहुंचेगा निफ्टी; सेंसेक्स का क्या रहेगा हाल?

जानकारों का कहना है कि संशोधित टारगेट मौजूदा लेवल से करीब 8.1 प्रतिशत ऊपर है और यह वित्त वर्ष 2027-28 की अनुमानित आय पर 18 गुना वैल्यूएशन मल्टीपल को आधार बनाता है. उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2028 की आय वित्त वर्ष 2027 के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत बढ़ सकती है. हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि बाजार में 4 से 5 प्रतिशत की और तेजी आती है तो भारतीय शेयर बाजार मौजूदा वैल्यूएशन के आरामदायक स्तर से बाहर निकल जाएगा और फॉरवर्ड अर्निंग्स के लगभग 18.2 गुना के हालिया औसत के करीब पहुंच जाएगा.