Share Market: क्या इस हफ्ते होगा बड़ा खेल? शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे ये 5 फैक्टर! इन्वेस्टर रहें सावधान

भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते इन्वेसटर्स के बीच थोड़ी बेचैनी दिखने को मिली. शुक्रवार को बाजार सपाट बंद हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि बाजार एक बड़ी चाल चलने से पहले कुछ अहम संकेतों का इंतजार कर रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दिन के कारोबार के बाद मामूली उतार-चढ़ाव के साथ बंद हुए. विदेशी इन्वेसटर्स की लगातार बिकवाली और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर अनिश्चितता ने बाजार की रफ्तार धीमी कर दी. हालांकि, इस हफ्ते बाजार की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि कई बड़े फैक्टर बाजार को प्रभावित करने वाले हैं. इन्वेसटर्स को इन 5 अहम बातों पर खास ध्यान देना चाहिए.

महंगाई के आंकड़े: क्या महंगाई दर देगी झटका?

यह हफ्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्रवार, 12 सितंबर को अगस्त महीने की खुदरा महंगाई दर (CPI) के आंकड़े जारी होंगे. हाल के दिनों में महंगाई ने आम आदमी से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है. अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आते हैं, तो इसका सीधा असर बाजार पर दिख सकता है. खासकर बैंकिंग सेक्टर पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है. इसके अलावा, बैंक क्रेडिट, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेक्स रिजर्व जैसे आंकड़े भी बाजार की चाल पर असर डालेंगे. अमेरिका के आर्थिक आंकड़े: फेडरल रिजर्व का अगला कदम?

घरेलू आंकड़ों के साथ-साथ ग्लोबल लेवल पर भी इन्वेसटर्स की नजर अमेरिका पर बनी रहेगी. इस हफ्ते अमेरिका से आने वाले अहम डेटा जैसे महंगाई अनुमान, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI), कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI), बेरोजगारी के आंकड़े और कंज्यूमर सेंटिमेंट बाजार की दिशा तय करेंगे. ये आंकड़े बताएंगे कि अमेरिका में महंगाई की स्थिति क्या है और इससे यह भी तय होगा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं. अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का फैसला करता है, तो विदेशी निवेश में इजाफा हो सकता है, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट मिलेगा. ट्रंप टैरिफ का असर: क्या ग्लोबल ट्रेड में आएगा बदलाव?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए आदेश ने ग्लोबल ट्रेड पर अनिश्चितता बढ़ा दी है. इस आदेश के तहत कुछ देशों को निकेल, गोल्ड, दवाइयों और केमिकल्स जैसे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ छूट मिल सकती है. इस फैसले से उन देशों को फायदा होगा जो पार्टनर्स हैं. हालांकि, इस आदेश का भारत के एक्सपोर्ट्स पर क्या असर होगा, यह अभी साफ नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हो सकता है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिखेगा. विदेशी और घरेलू इन्वेसटर्स की भूमिका (FIIs और DIIs)

शेयर बाजार में विदेशी इन्वेसटर्स (FIIs) और घरेलू इन्वेसटर्स (DIIs) का रुख काफी अहम होता है. पिछले हफ्ते FIIs ने ₹1,305 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि DIIs ने ₹1,821 करोड़ के शेयर खरीदे. यह साफ बताता है कि विदेशी इन्वेस्टर अभी भी बाजार को लेकर सतर्क हैं, जबकि घरेलू इन्वेस्टर भरोसा दिखा रहे हैं. इस हफ्ते इन दोनों की खरीद-बिक्री की चाल से बाजार की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है. सोने की कीमतें: क्या सोना बनेगा इन्वेसटर्स का 'सेफ हेवन'?

अमेरिकी नौकरियों के कमजोर आंकड़ों के चलते सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. स्पॉट गोल्ड ने चार महीने का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल दर्ज किया है और भारत में भी सोना अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर सोने की कीमतें ऊपर बनी रहती हैं, तो इसमें और तेजी आ सकती है. सोने की बढ़ती कीमतें अक्सर इन्वेसटर्स के बीच अनिश्चितता का संकेत होती हैं, क्योंकि वे शेयरों से पैसा निकालकर सोने में निवेश करते हैं.