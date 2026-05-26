सेंसेक्स 479 अंक टूटा, निफ्टी 23,914 पर बंद; मिड और स्मॉलकैप शेयरों ने दिखाया दम

Stock Market Today : भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार यानी 26 मई को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दो दिनों की तेजी के बाद घरेलू बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं. कमजोर ग्लोबल संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से निवेशकों का सेंटीमेंट दबाव में रहा. BSE सेंसेक्स 479 अंक यानी 0.63% टूटकर 76,009.70 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 118 अंक यानी 0.49% गिरकर 23,913.70 के स्तर पर आ गया. हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मजबूती देखने को मिली. बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.33% और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.21% चढ़कर बंद हुए.

बाजार में क्यों रहा दबाव?

बाजार में दबाव की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव रहा. दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया. ब्रेंट क्रूड 3% से ज्यादा बढ़कर 99 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया. इसके असर से भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ और 47 पैसे टूटकर 95.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर उम्मीदें कमजोर पड़ने से बाजार में जोखिम लेने की धारणा घटी है. इसके साथ ही मासिक एफएंडओ एक्सपायरी ने बिकवाली का दबाव और बढ़ा दिया. हालांकि, मिडकैप शेयरों में मजबूती यह दिखाती है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है.

किन शेयरों में रही गिरावट?

निफ्टी 50 में 32 शेयर लाल निशान में बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरावट अपोलो हॉस्पिटल्स, विप्रो, भारती एयरटेल, ट्रेंट, टीसीएस और टाइटन कंपनी में देखने को मिली. वहीं, अदाणी एंटरप्राइजेज, टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे शेयर बढ़त के साथ बंद हुए. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट आई। बैंक निफ्टी 0.36% टूटा, जबकि प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स भी दबाव में रहे. दूसरी ओर, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.10% की बढ़त के साथ बाजार में चमका.