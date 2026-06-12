यद‍ि बाजार के तकनीकी पहलुओं (Technicals) की बात करें तो निफ्टी ने 23,300 से 23,350 के अपने बेहद अहम और मजबूत सपोर्ट लेवल को पार करके उसके ऊपर बने रहने में कामयाबी हासिल की है. चार्ट पर बाजार का मिजाज काफी पॉज‍िट‍िव और मजबूत दिखाई दे रहा है. बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि निफ्टी आने वाले दिनों में 23,500 के लेवल को पार करके टिक जाता है तो यह तेजी बहुत जल्द 23,700 की तरफ बढ़ सकती है. हालांकि, इस बीच एक्सपर्ट की तरफ से निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जानकारों का कहना है क‍ि भले ही शॉर्ट टर्म में बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, लेकिन निवेशकों को मिडिल ईस्ट की गत‍िव‍िधि पर नजर रखनी होगी.