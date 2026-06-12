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शेयर बाजार में तूफानी तेजी, अमेरिका-ईरान डील की उम्‍मीद से रॉकेट बना स्‍टॉक मार्केट; पुराने र‍िकॉर्ड टूटे

Sensex & Nifty: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप के बयान के बाद यूएस आई ईरान के बीच डील होने की उम्‍मीद बढ़ गई है. ज‍िसके बाद दुन‍ियाभर के शेयर बाजार के साथ ही दलाल स्‍ट्रीट पर तेजी का रुख देखा जा रहा है. आइए जानते हैं तेजी का कारण-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:48 PM IST
शेयर बाजार में तूफानी तेजी, अमेरिका-ईरान डील की उम्‍मीद से रॉकेट बना स्‍टॉक मार्केट; पुराने र‍िकॉर्ड टूटे
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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