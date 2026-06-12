Stock Market Jump: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को चौतरफा लिवाली के दम पर प्रमुख सूचकांक में तेजी देखने को मिली. दलाल स्ट्रीट पर खरीदारी के दम पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) 900 अंक से ज्यादा चढ़ गया. इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 (Nifty 50) भी 23,400 के पार चला गया. बाजार में आई बंपर तेजी ने निवेशकों को मालामाल करने के साथ ही बाजार के पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिये. बाजार के जानकारों का मानना है कि इस रिकॉर्ड रैली के पीछे ग्लोबल और घरेलू मोर्चे पर आए कुछ बड़े बदलाव हैं. आइए जानते हैं दलाल स्ट्रीट पर आई तेजी के पीछे की 5 कारण-
शेयर बाजार में तेजी का कारण ग्लोबल लेवल पर जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ किये जाने वाले संभावित सैन्य हमलों को रद्द करने के फैसले के बाद दुनिया को राहत मिली है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वीकेंड पर शांति समझौता हो सकता है. इसके बाद बाजार में उत्साह देखा गया. इस डील की उम्मीद से दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक समुद्री मार्ग होर्मुज (Strait of Hormuz) के फिर से खुलने की उम्मीद है. हालांकि, ईरान ने अंतिम फैसला होने की बात से इनकार किया है.
ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तनाव कम होने का असर अमेरिकी मार्केट पर देखने को मिला. अमेरिकी बाजार में कल रात भारी बढ़त देखी गई. अमेरिकी सूचकांक डॉउ जोन्स करीब 930 अंक तक उछल गया, जबकि नैस्डैक में ढाई फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. शुक्रवार को एशियाई बाजार खुले तो वहां पर भी यही रफ्तार जारी रही. जापान के निक्केई इंडेक्स ने 4 फीसदी से ज्यादा की छलांग लगाई. साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स ने 8 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज करके निवेशकों को हैरान कर दिया. इंटरनेशनल मार्केट से मिली मजबूती और पॉजिटिव एनर्जी के दम पर भारतीय शेयर बाजार खुलते ही रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगा.
भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर क्रूड ऑयल के मोर्चे से आई. अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान पर हमला टालने की बात कहे जाने के बाद कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई. ब्रेंट क्रूड वायदा दो प्रतिशत गिरकर 88.55 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी गिरकर 86.11 डॉलर पर पहुंच गया. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है, इसलिए क्रूड ऑयल का सस्ता होना देश की इकोनॉमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इससे देश में महंगाई का दबाव कम होगा, भारत का आयात बिल घटेगा और घरेलू कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा.
आज बाजार को रफ्तार देने का काम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गज शेयरों ने किया. बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज 900 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई और यह 56,000 अंक के पार पहुंच गया. इस तेजी का कारण आरबीआई (RBI) की तरफ से बैंकों के लिए घोषित की गई विशेष रियायती विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा (Forex Swap Facility) रही. नए सिस्टम के तहत बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को आरबीआई के साथ स्वैप कर सकेंगे. इससे अगले चार महीने के अंदर बैंकों की लिक्विडिटी में सुधार होगा. देश के बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इस कदम से बैंकों को महंगे ब्याज पर डिपॉजिट जुटाने की मजबूरी से राहत मिलेगी और वे बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोन बांट सकेंगे.
यदि बाजार के तकनीकी पहलुओं (Technicals) की बात करें तो निफ्टी ने 23,300 से 23,350 के अपने बेहद अहम और मजबूत सपोर्ट लेवल को पार करके उसके ऊपर बने रहने में कामयाबी हासिल की है. चार्ट पर बाजार का मिजाज काफी पॉजिटिव और मजबूत दिखाई दे रहा है. बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि निफ्टी आने वाले दिनों में 23,500 के लेवल को पार करके टिक जाता है तो यह तेजी बहुत जल्द 23,700 की तरफ बढ़ सकती है. हालांकि, इस बीच एक्सपर्ट की तरफ से निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जानकारों का कहना है कि भले ही शॉर्ट टर्म में बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है, लेकिन निवेशकों को मिडिल ईस्ट की गतिविधि पर नजर रखनी होगी.
(डिस्क्लेमर: जी न्यूज अपने पाठकों को किसी भी प्रकार के निवेश से जुड़ी सलाह नहीं देता. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है. निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाजर से परामर्श जरूर लें.)