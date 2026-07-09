Share Market Update: डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर दिये गए बयान के बाद बुधवार को कारोबारी सत्र के अंत में भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई थी. लेकिन अगले ही दिन गुरुवार सुबह से सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी देखी जा रही है. हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ खुले. हालांकि, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) के पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद आईटी सेक्टर के शेयरों पर थोड़ा दबाव जरूर देखा गया.
शुक्रवार सुबह करीब 75 अंक की तेजी के साथ खुला बीएसई (BSE) सेंसेक्स 12 बजे करीब 500 अंक से ज्यादा चढ़कर 77,067 अंक पर कारोबार कर रहा था. दूसरी तरफ, एनएसई (NSE) का निफ्टी50 (Nifty 50) 170 अंक की तेजी के साथ 24,051 अंक पर कारोबार कर रहा है. 24000 अंक का मनोवैज्ञानिक लेवल पार करने के बाद बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है. इस बीच आईटी इंडेक्स में करीब दो फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. किन कंपनियों के शेयर में कितनी गिरावट आई?
इंफोसिस-----2.33%
एचसीएल टेक्नोलॉजी-----2.00%
टीसीएस-----1.86%
टेक महिंद्रा-----1.69%
शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार को सबसे बड़ा सपोर्ट फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयरों से मिला. इस तेजी की बदौलत निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.78 फीसदी की उछाल के साथ 57,184 के लेवल पर जा पहुंचा, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी 0.84 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. बाजार की तेजी में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई (SBI) जैसे दिग्गज शेयरों का बड़ा हाथ रहा. इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है.
आईटी शेयर की कमजोरी के बावजूद आम कंज्यूमर्स से जुड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 1.89 प्रतिशत की छलांग लगाकर सुबह के कारोबार में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सेक्टर बन गया. इसके अलावा रियल्टी, सीमेंट और केमिकल्स सेक्टर के शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली. बड़े बाजारों की बात करें तो निफ्टी मिडकैप 100 में 0.78 फीसदी, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.61 फीसदी और निफ्टी माइक्रोकैप 250 में 1.14 फीसदी की तेजी दर्ज की गई, जो यह दर्शाती है कि बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल है.
सेंसेक्स के अहम शेयरों में सबसे ज्यादा फायदा इटरनल (Eternal) को हुआ. इसका शेयर 1.88 फीसदी चढ़ गया. इसके बाद टाइटन में 1.70 फीसदी, भारती एयरटेल में 1.14 फीसदी, एशियन पेंट्स में 1.14 फीसदी और एचडीएफसी बैंक में 0.97 फीसदी की तेजी देखी गई. बाजार की घटती अस्थिरता से साफतौर पर यह इशारा मिल रहा है कि आईटी शेयरों में कमजोरी के बावजूद आम निवेशकों का भरोसा मार्केट को लेकर मजबूत बना हुआ है.