Share Market Update: डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर द‍िये गए बयान के बाद बुधवार को कारोबारी सत्र के अंत में भारतीय शेयर बाजार में भारी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अगले ही द‍िन गुरुवार सुबह से सेंसेक्‍स और निफ्टी में र‍िकवरी देखी जा रही है. हफ्ते के चौथे कारोबारी द‍िन बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. बैंक‍िंग और फाइनेंश‍ियल सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ खुले. हालांकि, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) के पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद आईटी सेक्टर के शेयरों पर थोड़ा दबाव जरूर देखा गया.