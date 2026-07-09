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Stock Market: शेयर बाजार में र‍िकवरी, सेंसेक्‍स में 500 अंक से ज्‍यादा की तेजी; निफ्टी 24000 के पार

Sensex and Nifty: डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर बयान द‍िये जाने के बाद बुधवार को बाजार में ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन आज के कारोबारी सत्र के दौरान इसमें र‍िकवरी का माहौल है. आज सेंसेक्‍स 500 अंक से ज्‍यादा चढ़ गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:14 PM IST
Stock Market: शेयर बाजार में र‍िकवरी, सेंसेक्‍स में 500 अंक से ज्‍यादा की तेजी; निफ्टी 24000 के पार
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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