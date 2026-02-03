India-US ट्रेड डील के बाद रॉकेट बना बाजार, Sensex चढ़ा 2073, Nifty 639 उछला, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

Share Market : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनने के बाद मंगलवार यानी 3 फरवरी को इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी आई है. इस डील के तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 4,205.27 अंक या 5.14 प्रतिशत बढ़कर 85,871.73 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था. जबकि निफ्टी 1,252.8 अंक या 5 प्रतिशत बढ़कर 26,341.20 पर पहुंच गया था. सुबह करीब 10:40 बजे सेंसेक्स 84,058.19 पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 728.30 अंक या 2.9 प्रतिशत बढ़कर 25,816.70 पर पहुंच गया था.

सभी 16 प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स ने हरे निशान में ट्रेड किया है. मार्केट में भी मजबूत खरीदारी देखने को मिली है इसमें निफ्टी स्मॉल-कैप 100 और मिड-कैप 100 इंडेक्स में 3.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है.

मार्केट की खास बातें

सेंसेक्स, निफ्टी ने नौ महीनों में सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त दर्ज की

निफ्टी 2.5% से अधिक बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ

मई 2025 के बाद यह इसकी सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त

निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 भी ऊपर चढ़कर बंद हुए

सभी सेक्टर ऊपर चढ़कर बंद हुए

निफ्टी रियल्टी ने सेक्टर में सबसे अधिक बढ़त हासिल की

निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मेटल, ऑटो, PSU बैंक, बैंक और ऑयल एंड गैस लगातार दूसरे दिन ऊपर चढ़े

क्यों आयी मार्केट में आयी जबरदस्त तेजी?

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि अमेरिका ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है. जिसके तहत अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ 50 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया जाएगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात करने के बाद सोशल मीडिया पर इस फैसले की घोषणा की थी.

रुपया और मजबूत हुआ

ट्रेडिंग के दौरान भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और मजबूत हुआ है. लोकल करेंसी डॉलर के मुकाबले 1.46% बढ़कर 90.18 पर पहुंच गई है.

रीजनल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटर्स पर बढ़त

भारत को अब 18 प्रतिशत टैरिफ रेट का सामना करना पड़ रहा है. ये कई रीजनल देशों की तुलना में कम या उनके बराबर है. बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान और वियतनाम को 20 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ता है. जबकि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगता है. कंबोडिया को भी 19 प्रतिशत का अधिक टैरिफ रेट देना पड़ता है.

मजबूत ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का Kospi 5 प्रतिशत उछल गया था. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कम्पोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे. अमेरिकी बाजार भी सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.51 प्रतिशत गिरकर 65.96 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. कच्चे तेल की कम कीमतों से महंगाई का दबाव कम होता है और भारत का ट्रेड बैलेंस बेहतर होता है इससे इक्विटी बाजारों को सपोर्ट मिलता है.