Sensex and Nifty Crash: ग्‍लोबल शेयर मार्केट से मिले कमजोर संकेत और दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर (Accenture) की तरफ से सालाना रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान में कटौती क‍िये जाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में ग‍िरावट देखी जा रही है. कारोबारी हफ्ते के आख‍िरी द‍िन आईटी सेक्‍टर में भारी बिकवाली हावी रही. इसी का असर रहा क‍ि कारोबारी सत्र की शुरुआत में ही सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. 500 अंक से भी ज्‍यादा की ग‍िरावट के साथ खुला सेंसेक्‍स शुरुआती कारोबार में ही 800 अंक से भी ज्‍यादा टूट गया. इसी तरह न‍िफ्टी सूचकांक 250 अंक से ज्‍यादा टूटकर 24000 अंक के मनोवैज्ञान‍िक आंकड़े से नीचे आ गया.