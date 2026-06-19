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Share Market: शेयर बाजार में चार द‍िन की तेजी पर लगा ब्रेक, खुलते ही क्रैश हुआ सेंसेक्‍स; न‍िफ्टी 24000 के नीचे

Share Market Tips: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद ग्‍लोबल मार्केट के साथ ही घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखी जा रही थी. लेक‍िन आज इस तेजी पर व‍िराम लग गया और शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्‍स और न‍िफ्टी धड़ाम हो गए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:01 AM IST
Share Market: शेयर बाजार में चार द‍िन की तेजी पर लगा ब्रेक, खुलते ही क्रैश हुआ सेंसेक्‍स; न‍िफ्टी 24000 के नीचे
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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