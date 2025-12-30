Stock To BUY: 100 से भी नीचे का भाव और डिविडेंड भी मिला, अब नए साल में निवेश के लिए एक्सपर्ट का पसंद बना यह शेयर

Advertisement
Banking Stock: नए साल में शेयर बाजार में निवेश को लेकर निवेशकों की अपनी-अपनी प्लानिंग चल रही है. वे इसके लिए बाजार पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं. इस बीच मार्केट एक्सपर्ट ने बैंकिंग सेक्टर से एक शेयर में निवेश की राय दी है. इस शेयर पर पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का भी फायदा मिल चुका है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:46 PM IST
Stock To Buy in New Year 2026: शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव की स्थिति जारी है. इस दौरान नए साल 2026 को लेकर लोग बाजार में निवेश की अपनी-अपनी प्लानिंग कर रहे हैं. इस बीच Zee Business के खास शो में मार्केट के दिग्गज गुरु और इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ मार्केट एक्सपर्ट और Mirae Asset Sharekhan के सोमिल मेहता ने अपना NEW YEAR PICK बताया है. उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के एक ऐसे शेयर का नाम बताया है, जिसका भाव अभी 100 रुपये से भी कम है और यह कंपनी अपने पात्र शेयरधारकों को कई बार डिविडेंड भी दे चुकी है. एक्सपर्ट ने इस शेयर में निवेश के लिए टारगेट प्राइस और Stop-Loss भी बताया है. आइए जानते हैं कि नए साल में किस शेयर में है खरीदारी का मौका. 

IDFC First Bank Share को खरीदने की राय

Zee Business के खास शो में मार्केट एक्सपर्ट सोमिल मेहता ने नए साल में निवेश के लिए IDFC First Bank Share का नाम बताया है. उन्होंने इस शेयर को लेकर बताया कि इसमें नई वेव ऊपर में शुरू हुई है और एक नया साइकिल ऊपर में शुरू हुआ है. इन्होंने बताया कि 67 जो पिछले क्वार्टर का लो था, वह बहुत की क्रूशियल सपोर्ट होगा. मुझे नहीं लगता कि वो नीचे में टूटेगा तो ये यानी 67 Stop-Loss लगा के चलते हैं. एक्सपर्ट ने कहा कि थोड़ा सा डीप Stop-Loss है लेकिन टारगेट भी उतने बड़े हैं. 

150 के टारगेट के साथ निवेश की राय

एक्सपर्ट सोमिल ने IDFC First Bank Share की खरीदारी की राय देत हुए टारगेट प्राइस भी बताया है. उन्होंने कहा, "ऊपर में यह जो नई साइकिल शुरू हुई है और मैं लंबी अवधि के लिए जो टारगेट देख रहा हूं, वह कम से कम 150 का टारगेट उम्मीद कर रहा हूं. मुझे लगता है कि वह और भी ऊपर तक जाएगा." एक्सपर्ट ने IDFC First Bank Share की खरीदारी के लिए टारगेट प्राइस 150 रुपये और Stop-Loss 67 का बताया है. 

IDFC First Bank Share price 

IDFC First Bank Share price की बात करें तो इसमें अभी 0.32 फीसदी की तेजी दिखी है. ये शेयर हरे निशान में 84.81 पर कारोबार करते हुए दिखे हैं. इसका पिछले 52 हफ्ते का हाई 85.94 रुपये और लो 52.50 रुपये रहा है. कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 72,893.28 करोड़ रुपये का है. 

IDFC First Bank Dividend 

IDFC First Bank ने अपने पात्र शेयरधारकों को कई बार डिविडेंड का तोहफा भी दिया है. BSE की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जुलाई 2025 में इसने 0.25 रुपये का डिविडेंड दिया. इससे पहले जुलाई 2018 में 0.75 रुपये, जुलाई 2017 में 0.75 रुपये और जुलाई 2016 में 0.25 रुपये का डिविडेंड दिया है.  

