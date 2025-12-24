New Year Pick 2026: नए साल में हो सकता है बंपर मुनाफा! एक्सपर्ट ने इस डिविडेंड वाले Stock में दी खरीदारी की राय, जानें Target Price

Advertisement
Stock To Buy: Shriram Pistons ने अपने पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा भी दिया है. जुलाई 2025 में कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था. वहीं, फरवरी 2025 में भी कंपनी ने अपने पात्र शेयरधारकों को 5 रुपये का डिविडेंड दिया था. एक्सपर्ट ने इस शेयर को खरीदने की राय दी है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:07 AM IST
Stock To Buy in New Year 2026: दुनिया के तमाम देशों के बाद अब भारत में भी नए साल 2026 का आगमन हो चुका है. देश के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने-अपने तरीकों से नए साल का जश्न मना रहे हैं. इस बीच नए साल पर शेयर बाजार से निवेशकों को काफी उम्मीदे हैं. लोग अपने-अपने रणनीति के हिसाब से नए साल में शेयर बाजार में निवेश करने और शेयरों की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस बीच Zee Business के खास शो में मार्केट के दिग्गज गुरु और इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर ने अपना NEW YEAR PICK बताया है.उन्होंने इस शेयर में निवेश के लिए टारगेट प्राइस भी बताया है. आइए जानते हैं कि नए साल में किस शेयर में है निवेश का बड़ा मौका. 
 
Shriram Pistons Share Price Target
 Zee Business के खास शो में मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर ने कहा, "मेरा यकीन है कि 2026 सबके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि पिछले साल इक्विटी मार्केट सारे लोगों को निराश कर चुका है. 2026 में लग तो रहा है कि जनवरी, फरवरी के महीने के बाद होपफुली बजट के बाद कुछ न कुछ हरियाली देखने को मिलेगी." उन्होंने आगे कहा, "2026 के लिए हमारा पसंदीदा पिक Shriram Pistons & Rings रहेगा." एक्सपर्ट ने कहा कि इस कंपनी का स्टैंडअलोन प्रॉफिट पिछले साल करीबन 516 करोड़ का था. उन्होंने संभावना जताई है कि इस साल इससे भी अधिक प्रॉफिट देखने को मिल सकती है. वहीं, 2027 में सवा सात सौ करोड़ की प्रॉफिट आने की उम्मीद है. एक्सपर्ट ने कहा कि करेंट प्राइस स्टेबल हो चुका है तो निश्चित रूप से खरीदने का मौका है. एक्सपर्ट अविनाश ने Shriram Pistons Share में निवेश के लिए टारगेट प्राइस 3500 रुपये का बताया है. 
 

Shriram Pistons Share Price
Shriram Pistons Share Price की बात करें तो पिछले मार्केट सेशन में इसमें 2.60 फीसदी की तेजी दिखी. ये शेयर हरे निशान में 3239.90 रुपये के आसपास कारोबार करते हुए दिखे. इस शेयर का पिछले 52 हफ्ते का हाई 3332.95 रुपये और लो 1556 रुपये रहा है. कंपनी का अभी का मार्केट कैप 14,271.70 करोड़ रुपये का है. 

Shriram Pistons Dividend

Shriram Pistons ने अपने पात्र शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा भी दिया है. जुलाई 2025 में कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था. वहीं, फरवरी 2025 में कंपनी ने अपने पात्र शेयरधारकों को 5 रुपये का डिविडेंड दिया था. 

