Fertilizer Crisis In India: अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) के दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है. स्विट्जरलैंड में इस अंतरिम समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को तुरंत खोल दिया है.
हालांकि, इस बड़ी वैश्विक राहत के बावजूद भारत के किसानों के लिए खरीफ सीजन को लेकर चिंताएं कम नहीं होने वाली हैं. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के विशेषज्ञों और अधिकारियों का साफ कहना है कि वैश्विक स्तर पर खाद की उपलब्धता और कीमतों को सामान्य होने में अभी कम से कम 3 से 4 महीने का समय और लग सकता है. इसका सीधा असर भारत में चल रहे मौजूदा खरीफ सीजन पर पड़ना तय माना जा रहा है.
उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, भले ही होर्मुज के खुलने से वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग मार्केट पर दबाव कम हो जाए, लेकिन पश्चिम एशिया के संघर्ष से फर्टिलाइजर सेक्टर को जो नुकसान पहुंचा है, उसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता. खाद उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा और कई कच्चे माल पेट्रोलियम रिफाइनिंग पर निर्भर करते हैं. अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहली राहत नेचुरल गैस की सप्लाई बहाल होने से मिलेगी, लेकिन बंद पड़े खाद प्लांट्स को फिर से चालू करने और प्रोडक्शन को सामान्य स्तर पर लाने में लंबा समय लगता है. कच्चे माल की सप्लाई तभी स्थिर होगी जब पश्चिम एशिया की ऑयल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देंगी.
भारत के पास मौजूदा खरीफ सीजन के लिए यूरिया का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन असली सिरदर्द डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) को लेकर है. कतर में गैस प्लांट्स सामान्य होने के बाद, DAP उत्पादन के लिए जरूरी अमोनिया की कीमतें 1 से 2 महीने में स्थिर हो सकती हैं, क्योंकि फिलहाल घरेलू बाजार में इंपोर्टेड अमोनिया उपलब्ध है. DAP के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल सल्फर इस समय भारतीय कृषि के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है. पश्चिम एशिया में सप्लाई रुकने और भारी औद्योगिक मांग के कारण सल्फर की थोक कीमतें रिकॉर्ड $815 से $1200 प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच गई हैं. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आगामी दिसंबर से पहले सल्फर की कीमतों में कमी आने के आसार नहीं हैं, जिससे DAP की सप्लाई पर दबाव बना रहेगा.
होर्मुज स्ट्रेट खुलने की घोषणा के बाद भी लॉजिस्टिक्स और जहाजों की आवाजाही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इस संकट के दौरान भारत के लिए यूरिया और DAP लेकर आ रहे कई जहाज समुद्र में ही फंस गए थे. इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जलमार्ग खुलने का मतलब ये नहीं है कि फंसा हुआ माल तुरंत बंदरगाहों तक पहुंच जाएगा. जहाजों को पूरी सुरक्षा के साथ दोबारा रूट पर लाने से पहले कई बाधाओं से गुजरना होगा. रिफाइनरियों और जहाजों को पूरी क्षमता से काम करने से पहले सेफ्टी इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस चेक और स्टाफ को काम पर लगाने की जरूरत होगी. शिपिंग लेन खुलते ही जहाजों की लंबी कतारें, बंदरगाहों (Ports) पर भारी भीड़, बर्थिंग में देरी, कस्टम इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस क्लीयरेंस जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. यही वजह है कि युद्ध-पूर्व ट्रैफिक स्तर पर लौटने में कम से कम 30 दिनों का समय लगेगा और इसका जमीनी फायदा भारतीय किसानों के खेतों तक पहुंचने में महीनों लग सकते हैं.