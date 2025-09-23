लोन की EMI से हैं परेशान? तो ऐसे पा सकते हैं कर्ज के जंजाल से छुटकारा

आज के समय में घर, गाड़ी या पढ़ाई के लिए लोन लेना आम बात हो गई है. लेकिन जब इन लोन की EMI का बोझ बढ़ जाता है, तो पूरा बजट बिगड़ जाता है और व्यक्ति कर्ज के जंजाल में फंस जाता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समझदारी भरे कदम उठाकर इससे आसानी से बाहर निकला जा सकता है.

कर्ज से छुटकारा पाने के स्मार्ट उपाय

1. सबसे महंगे लोन को पहले चुकाएं

क्रेडिट कार्ड का कर्ज और पर्सनल लोन पर सबसे ज्यादा ब्याज लगता है. कोशिश करें कि पहले इन्हें क्लियर करें.

2. लोन को री-स्ट्रक्चर करें

अगर EMI बहुत भारी पड़ रही है, तो बैंक से बातचीत कर लोन का समय बढ़वा सकते हैं. इससे EMI कम हो जाएगी और बोझ थोड़ा हल्का लगेगा.

3. सबसे पहले बड़े लोन को पहले चुकाएं

सबसे पहले बड़े लोन को पहले चुकाएं. ऐसा करने से जो ब्याज आपका बजट बिगाड़ रहा है वो पहले खत्म हो जाए. उसके लिए एक सभी लोन की लिस्ट बनाएं और देखें कि किस लोन की EMI पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है. उससे पहले पे करके खत्म कर दें.

4. डेट कंसोलिडेशन अपनाएं

कई छोटे-छोटे लोन की जगह एक बड़ा लोन लेकर सभी कर्ज चुका दें. इससे सिर्फ एक EMI देनी होगी और ब्याज दर भी कम हो सकती है.

5. एडिशनल आय का इस्तेमाल करें

बोनस, साइड इनकम या बचत को कर्ज चुकाने में लगाएं. इससे लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज का बोझ घटेगा.

5. फालतू खर्चों पर लगाएं ब्रेक

जब तक कर्ज से मुक्ति न मिले, तब तक फालतू वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

एनालिस्ट का मानना है कि अनुशासन और सही रणनीति के साथ हर व्यक्ति कर्ज के बोझ से निकल सकता है. धीरे-धीरे EMI का बोझ कम होता जाएगा और वित्तीय आजादी पाना संभव होगा.