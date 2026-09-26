चुटकियों में मिलेगा पीएफ का अटका हुआ पैसा ! EPFO का 28 सितंबर को सबसे बड़ा ऐलान

इस पहल का मकसद ईपीएफओ की सर्विस और सुविधाओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपने ही जमा पैसों के लिए ऑफिस के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ें. ईपीएफओ की तरफ से लाखों सब्सक्राइबर्स की सहूलियत के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं. 'निधि आपके निकट 2.0' कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां केवल शिकायतों को दर्ज ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके त्वरित निस्तारण पर पूरा ध्यान दिया जाएगा. यदि आपकी कोई पीएफ क्लेम से जुड़ी शिकायत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, तो संबंधित अधिकारी आपके सामने ही फाइल की समीक्षा कर सकते हैं. हालांकि, किसी भी शिकायत का समाधान उसकी प्रकृति और आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.