स्टूडेंट्स से लेकर हाउसवाइफ तक… ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने बर्बाद की लाखों जिंदगी, जानिए कितना बड़ा है इसका मार्केट?
स्टूडेंट्स से लेकर हाउसवाइफ तक… ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने बर्बाद की लाखों जिंदगी, जानिए कितना बड़ा है इसका मार्केट?

स्मार्टफोन और इंटरनेट ने जहां आम जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसने एक खतरनाक लत भी जन्म दी है- ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग गेम्स. चकाचौंध भरे विज्ञापन और झटपट पैसा कमाने के सपने दिखाने वाले ये ऐप आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 10:10 PM IST
स्टूडेंट्स से लेकर हाउसवाइफ तक… ऑनलाइन बेटिंग गेम्स ने बर्बाद की लाखों जिंदगी, जानिए कितना बड़ा है इसका मार्केट?

स्मार्टफोन और इंटरनेट ने जहां आम जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसने एक खतरनाक लत भी जन्म दी है- ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग गेम्स. चकाचौंध भरे विज्ञापन और झटपट पैसा कमाने के सपने दिखाने वाले ये ऐप आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. तेजी से बढ़ते इस काले कारोबार की वजह से न सिर्फ लोग अपनी कमाई गंवा रहे हैं, बल्कि कई परिवार कर्ज और तबाही के बोझ तले दबते जा रहे हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस लत ने स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, दिहाड़ी मजदूर और बेरोजगार युवाओं तक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में खुलासा हुआ कि सिर्फ इसी राज्य में 1,023 से ज्यादा लोगों ने बेटिंग में नुकसान झेलने के बाद आत्महत्या कर ली.

कितना बड़ा है ये मार्केट?
ईडी के अनुमान के मुताबिक भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार 100 बिलियन डॉलर (8.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) का हो चुका है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये ऐप्स अब 22 करोड़ भारतीय यूजर्स तक पहुंच चुके हैं. इस विशाल बाजार में ज्यादातर प्लेटफॉर्म विदेश से संचालित होते हैं और भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहां के युवाओं को फंसा रहे हैं.

सरकार की सख्ती
ऑनलाइन बेटिंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है. इस प्रस्तावित रेगुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत: किसी भी तरह के रियल-मनी गेमिंग ट्रांजैक्शन पर रोक होगी. बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इन गेम्स के लिए पेमेंट प्रोसेस करने से मना किया जाएगा. रियल-मनी गेम्स के विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगेगा. ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड नॉन-मोनेटरी गेम्स को बढ़ावा मिलेगा. नॉन-रजिस्टर्ड और अवैध प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई होगी.

सरकार पहले ही अक्टूबर 2023 में इन गेम्स पर 28% जीएसटी लागू कर चुकी है. वहीं FY25 से ऑनलाइन गेमिंग की कमाई पर 30% टैक्स भी देना अनिवार्य हो गया है. दिसंबर 2023 में लागू भारतीय दंड संहिता के तहत अवैध सट्टेबाजी को आपराधिक अपराध घोषित किया गया, जिसके लिए 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

क्यों खतरनाक हैं ये गेम्स?
इन ऐप्स का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह तेज मुनाफे का लालच देकर यूजर्स को लती बना देते हैं. शुरुआत में छोटे-छोटे इनाम देकर लोगों को आकर्षित किया जाता है और धीरे-धीरे खिलाड़ी हजारों-लाखों रुपये हारने लगते हैं. हार का सिलसिला इतना गहरा हो जाता है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं. यही दबाव उन्हें अवसाद और आत्महत्या तक ले जाता है.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

online betting games

