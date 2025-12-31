Electric Vehicle: सरकार की तरफ से किया गया यह फैसला 30 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 32% तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया था कि थ्री-व्हीलर व्हीकल में EV की हिस्सेदारी 20-30% तक की हो.
Electric Vehicle Subsidy: केंद्र सरकार ने प्रदूषण के लेवल को कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिये पिछले कुछ सालों में तमाम कदम उठाए हैं. लेकिन अब सरकार ने पीएम ई-ड्राइव (PM e-Drive) योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर (e-3W) के लिए सब्सिडी खत्म कर दी है. सरकार की तरफ से यह फैसला शुक्रवार को टारगेट पूरा होने के बाद किया गया. इस फैसले के बाद थ्री-व्हीलर सेगमेंट में केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की हिस्सेदारी बढ़कर 32% हुई
सरकार की तरफ से किया गया यह फैसला 30 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 32% तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया था कि थ्री-व्हीलर व्हीकल में EV की हिस्सेदारी 20-30% तक की हो. यह टारगेट अब पूरा हो गया है. एक अधिकारी ने बताया तीन पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाकर 20-30% तक पहुंचाना मकसद था, जो कि हासिल हो गया है. इंडस्ट्री भी इस फैसले से सहमत है.
2025 में 7.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री
योजना के तहत L5 कैटेगरी (बड़े तीन-पहिया) के लिए 2.88 लाख वाहनों का टारगेट रखा गया था, यह भी जल्दी ही पूरा हो गया. 2025 में कुल 7.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन की बिक्री हुई, जिसमें 60% हिस्सा EV का था. टू-व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल (e-2W) में पेनेट्रेशन महज 7.5% है. इसका टारगेट 25 लाख यूनिट का था, लेकिन अब तक 18.3 लाख टू-व्हीलर की बिक्री हुई है. फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक इसके 23 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है.
साल की शुरुआत में लिया जाएगा नया फैसला
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टू-व्हीलर के लिए सब्सिडी अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भी जारी रह सकती है. नया फैसला नए साल की शुरुआत में लिया जाएगा. केंद्र अब यह टारगेट राज्य सरकारों को सौंप रहा है. कई राज्य अपनी योजनाएं और इंसेंटिव ला रहे हैं. दिल्ली में हर साल स्मॉग और प्रदूषण की समस्या रहती है, अगले महीने इसको लेकर नया पैकेज आ सकता है. बाकी दूसरे राज्य भी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और दूसरे फायदे दे रहे हैं. फोर-व्हीलर EV में भी पेनेट्रेशन काफी कम है, इसलिए वहां भी स्टेट लेवल पर मदद की जरूरत है.
PM e-Drive योजना के तहत 14,000 इलेक्ट्रिक बस और 5,643 ट्रकों के लिए सपोर्ट का प्रावधान है. लेकिन अभी इनकी किसी तरह की डिमांड नहीं आई क्योंकि वाहन टेस्टिंग फेज में हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को आगे आना होगा.