Advertisement
trendingNow13059133
Hindi Newsबिजनेसटारगेट पूरा, सब्‍स‍िडी खत्‍म...सरकार ने ल‍िया बड़ा फैसला, अब इन वाहनों पर नहीं म‍िलेगी सरकारी मदद

टारगेट पूरा, सब्‍स‍िडी खत्‍म...सरकार ने ल‍िया बड़ा फैसला, अब इन वाहनों पर नहीं म‍िलेगी सरकारी मदद

Electric Vehicle: सरकार की तरफ से क‍िया गया यह फैसला 30 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब इलेक्‍ट्र‍िक थ्री व्‍हीलर की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 32% तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया था क‍ि थ्री-व्‍हीलर व्‍हीकल में EV की हिस्सेदारी 20-30% तक की हो.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टारगेट पूरा, सब्‍स‍िडी खत्‍म...सरकार ने ल‍िया बड़ा फैसला, अब इन वाहनों पर नहीं म‍िलेगी सरकारी मदद

Electric Vehicle Subsidy: केंद्र सरकार ने प्रदूषण के लेवल को कम करने और इलेक्ट्रिक व्‍हीकल को बढ़ावा देने के ल‍िये प‍िछले कुछ सालों में तमाम कदम उठाए हैं. लेक‍िन अब सरकार ने पीएम ई-ड्राइव (PM e-Drive) योजना के तहत इलेक्ट्रिक थ्री व्‍हीलर (e-3W) के लिए सब्सिडी खत्म कर दी है. सरकार की तरफ से यह फैसला शुक्रवार को टारगेट पूरा होने के बाद क‍िया गया. इस फैसले के बाद थ्री-व्‍हीलर सेगमेंट में केंद्र सरकार की तरफ से क‍िसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी.

इलेक्‍ट्र‍िक थ्री व्‍हीलर की ह‍िस्‍सेदारी बढ़कर 32% हुई

सरकार की तरफ से क‍िया गया यह फैसला 30 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब इलेक्‍ट्र‍िक थ्री व्‍हीलर की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 32% तक पहुंच गई. सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया था क‍ि थ्री-व्‍हीलर व्‍हीकल में EV की हिस्सेदारी 20-30% तक की हो. यह टारगेट अब पूरा हो गया है. एक अधिकारी ने बताया तीन पह‍िया इलेक्‍ट्र‍िक व्‍हीकल को बढ़ाकर 20-30% तक पहुंचाना मकसद था, जो क‍ि हासिल हो गया है. इंडस्ट्री भी इस फैसले से सहमत है.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 में 7.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्‍हीकल की ब‍िक्री
योजना के तहत L5 कैटेगरी (बड़े तीन-पहिया) के लिए 2.88 लाख वाहनों का टारगेट रखा गया था, यह भी जल्दी ही पूरा हो गया. 2025 में कुल 7.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहन की ब‍िक्री हुई, ज‍िसमें 60% हिस्सा EV का था. टू-व्‍हीलर इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (e-2W) में पेनेट्रेशन महज 7.5% है. इसका टारगेट 25 लाख यूनिट का था, लेकिन अब तक 18.3 लाख टू-व्‍हीलर की ब‍िक्री हुई है. फाइनेंश‍ियल ईयर के आख‍िर तक इसके 23 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है.

साल की शुरुआत में ल‍िया जाएगा नया फैसला
ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है क‍ि टू-व्‍हीलर के लिए सब्सिडी अगले फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 में भी जारी रह सकती है. नया फैसला नए साल की शुरुआत में लिया जाएगा. केंद्र अब यह टारगेट राज्य सरकारों को सौंप रहा है. कई राज्य अपनी योजनाएं और इंसेंटिव ला रहे हैं. दिल्ली में हर साल स्मॉग और प्रदूषण की समस्या रहती है, अगले महीने इसको लेकर नया पैकेज आ सकता है. बाकी दूसरे राज्‍य भी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और दूसरे फायदे दे रहे हैं. फोर-व्‍हीलर EV में भी पेनेट्रेशन काफी कम है, इसलिए वहां भी स्‍टेट लेवल पर मदद की जरूरत है.

PM e-Drive योजना के तहत 14,000 इलेक्ट्रिक बस और 5,643 ट्रकों के लिए सपोर्ट का प्रावधान है. लेकिन अभी इनकी क‍िसी तरह की डिमांड नहीं आई क्योंकि वाहन टेस्टिंग फेज में हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है क‍ि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को आगे आना होगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

electric vehicle

Trending news

31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद