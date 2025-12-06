Advertisement
जर्मनी में छोड़ी लाखों की जॉब, फ‍िर उठाया डोसे का तवा, मुश्‍क‍िलों से लड़ा; अब पेरिस से पुणे तक खोली दुकान

Dosamma Dosa Franchise: जर्मनी में जॉब छोड़कर डोसे की ब‍िक्री शुरू करने वाले मोहन की कहानी एकदम अलग है. इससे यह साफ है यद‍ि क‍िसी के मन में अपना ब‍िजनेस करने का है तो कोई भी मुश्‍क‍िल उसे ड‍िगा नहीं सकती.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:56 PM IST
Dosamaa Success Story: एक भारतीय लड़का जर्मनी में लाखों रुपये कमाता था. उसका कभी भी ज‍िक्र आए तो घर और गांव वालों का यही कहना था, वो सेट हो गया. यहां सेट से मतलब ज‍िंदगी में अच्‍छी इनकम और भौत‍िक जरूरतों से है. लेक‍िन उसके द‍िल और द‍िमाग में तो कुछ और ही चल रहा था. यह कहानी है लाखों की नौकरी छोड़कर डोसा बेचने वाली मोहन की. जी हां, मोहन ने लाखों रुपये महीने की शानदार जॉब को र‍िजाइन करके डोसे का तवा उठाना पसंद क‍िया. उसके इस कदम पर लोग हंसने लगे, घर वाले चिंता में डूब गए.

लंदन और पुणे में चला रहा डोसा एम्पायर

कहानी यही नहीं रुकी... घर वालों की नींद उड़ गई. लेकिन आज वही लड़का पेरिस, लंदन और अब पुणे में अपना डोसा एम्पायर चला रहा है. मोहन की यह कहानी आपको भी कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर सकती है. इससे यह साब‍ित होता है क‍ि यद‍ि आपके दिल में आग हो तो दुनिया की कोई नौकरी उस आग को शांत नहीं कर सकती. मोहन ने इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डाला 'मैंने जर्मनी की हाई-पेइंग टेक जॉब छोड़ दी ताकि यह काम कर सकूं.'

स्कॉलरशिप से पढ़ाई के बाद लाखों का पैकेज
पेरिस में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की, मोटी सैलरी वाली जॉब मिली. लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर साल 2023 में 'Dosamaa' नाम से डोसा रेस्टोरेंट खोल दिया. उन्‍होंने कहा, 'सपना अच्छा लगता है, लेकिन रातों की नींद उड़ गई, हर दिन ऑपरेशनल सिरदर्द.' मोहन ने बताया जॉब र‍िजाइन करने के बाद इस काम की शुरुआत करना सब कुछ मुश्किल था. पैसा कम, टेंशन ज्यादा. लेकिन हेल्दी और ग्लूटेन-फ्री डोसा का जादू चल गया. इसका जादू ऐसा चला क‍ि टेस्‍ट और हेल्‍दी डोसा के लि‍ए लोग पागल हो गए. आज Dosamaa पेरिस से लंदन तक फैल चुका है. अब इसकी पुणे के FC रोड पर नई ब्रांच खुली है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर बरस रहा प्यार
एक यूजर ने लिखा, 'भाई, दिमाग उड़ा दिया! देश का हेल्दी गुट फूड दुनिया को दे रहे हो, रिस्पेक्ट!' पेरिस का एक शख्स बोला, 'मैं भी सैकले से हूं, बहुत बेस्ट विसेज!' लंदन वाले ने लिखा, 'ब्रिटेन में आओ तो जरूर बताना, पूरा सपोर्ट है.' क‍िसी ने बोला, 'बहुत गर्व है भाई, तू अपना सपना जी रहा है. ऐसा कम लोग कर पाते हैं.' लेक‍िन मोहन के इस कदम ने यह द‍िखा द‍िया, जर्मनी की सैलरी हो या पेरिस की चमक, असली खुशी अपने तवे पर डोसा पलटते हुए ही मिलती है. आज दुनियाभर में उसके डोसे की धूम है. 

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat - ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर

success storyDosamaa

