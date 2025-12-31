Advertisement
Wipro Share Price: व‍िप्रो की शुरुआत मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने की थी. लेक‍िन उस समय प्रेम जी महज दो साल के थे, जब उनके प‍िता हाशिम प्रेमजी की मौत हो गई. प‍िता की मौत के बाद अजीम प्रेम जी पर दुखों का पहाड़ टूट गया. साबुन तेल से शुरुआत करने वाली कंपनी आज टेक सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी बन गई है.

Azim Premji Business Model: देश की द‍िग्‍गज टेक कंपनी व‍िप्रो (Wipro) का नाम तो आपने सुना ही होगा. तमाम कंपन‍ियों में से व‍िप्रो (Wipro) भी एक ऐसी कंपनी है, ज‍िसने बेहद छोटे लेवल से काम शुरू करके आज ग्‍लोबल लेवल पर पहचान बनाई है. व‍िप्रो की कहानी 80 साल पहले 29 द‍िसंबर, 1945 को शुरू हुई थी. इससे जुड़ी जानकारी खुद अजीम प्रेम जी के बेटे र‍िशद प्रेम जी (Rishad Premji) ने एक्‍स पर शेयर की है. उन्‍होंने एक द‍िन पहले एक्‍स पर शेयर क‍िये गए पोस्‍ट में ल‍िखा 'विप्रो 80 साल का हो गया, इसका जन्म 29 दिसंबर 1945 को हुआ था. देश की आजादी से दो साल पहले. यह वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स (आज का विप्रो) के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की सबसे पुरानी आर्काइव कॉपी है. इस विरासत का हिस्सा बनकर हम विनम्र और आभारी हैं.'

साधारण शुरुआत से ग्‍लोबल सफलता तक की कहानी

मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने व‍िप्रो की शुरुआत की थी. अब यह कंपनी उनके बेटे अजीम प्रेमजी की लीडरश‍िप में हर द‍िन नए बदलाव से गुजर रही है. विप्रो ने साधारण सी शुरुआत से लेकर ग्‍लोबल सफलता तक का सफर तय क‍िया है. 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र की अमलनेर स‍िटी में वेस्‍टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (WIVPL) की शुरुआत की. उस समय कंपनी का खास ब‍िजनेस वेज‍िटेबल ऑयल, हाइड्रोजेनेटेड वेज‍िटेबल घी और साबुन जैसे प्रोडक्‍ट बनाना था.

मौत के समय दो साल के थे अजीम प्रेम जी
सेकेंड वर्ल्‍ड वॉर के बाद जब खाद्य पदार्थों की कमी थी, तब कंपनी को लोकल मार्केट की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू क‍िया गया. शुरुआत में कंपनी 'सनफ्लावर वेज‍िटेबल' और 'कमल' ब्रांड के साबुन जैसे प्रोडक्‍ट बेचती थी. हाशिम प्रेमजी एक कारोबारी थे, उन्‍होंने चावल और दूसरे एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट से अपना कारोबार शुरू किया. कंपनी की शुरुआती सफलता लोकल लेवल पर मजबूत डीलरश‍िप नेटवर्क और क्‍वाल‍िटी पर बेस्‍ड थी. 1947 में हाशिम प्रेमजी की असमय मौत ने कंपनी को चुनौतीपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर द‍िया. उस समय उनके बेटे अजीम प्रेमजी महज दो साल के थे. कंपनी का ऑपरेशन परिवार के दूसरे सदस्यों ने संभाला.

1966 अजीम प्रेम जी ने संभाली कमान
अजीम प्रेमजी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 1966 में प‍िता की मौत के बाद कंपनी की कमान संभाली. महज 21 साल की उम्र में वह सीईओ बन गए. उस समय कंपनी कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट पर निर्भर थी. अजीम प्रेमजी ने इसे डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया. 1970 के दशक में देश में आर्थ‍िक सुधारों की हवा चल रही थी. अजीम ने हाइड्रॉलिक्स, फ्लुइड पावर और कंज्यूमर गुड्स की तरफ कारोबार को मोड़ द‍िया. 1975 में कंपनी ने हाइड्रॉलिक सिलिंडर बनाकर इंडस्‍ट्र‍ियल सेक्‍टर में एंट्री की. 1977 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया गया.

1980 व‍िप्रो की आईटी सेक्‍टर में एंट्री
अजीम प्रेमजी ने देखा कि भारत में कंप्यूटर क्रांति आने वाली है और वह इसे कैश करने के लि‍ए तैयार थे. 1980 के दशक में विप्रो ने आईटी सेक्‍टर में एंट्री की. यहां से कंपनी की किस्मत पूरी तरह बदल गई. 1980 में विप्रो ने मिनी-कंप्यूटर और माइक्रोप्रोसेसर-बेस्ड हार्डवेयर बनाना शुरू किया. विप्रो ने अमेरिकी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की. इसके साथ ही व‍िप्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उतर गई. 1982 में विप्रो इंफोटेक की शुरुआत हुई, यह कंपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर फोकस करती थी. धीरे-धीरे 1985 तक कंपनी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने लगी.

अजीम प्रेमजी की व‍िजनरी अप्रोच से विप्रो देश की पहली ऐसी कंपनी बन गई, जो ग्लोबल आईटी सर्व‍िसेज देती थी. 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के दौरान विप्रो और मजबूत हो गई. कंपनी ने र‍िसर्च और डेवलपमेंट पर इनवेस्‍टमेंट बढ़ाया. 1998 में इंटरनेट सर्विसेज देने वाली विप्रो नेट की शुरुआत हुई. 1999 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (NYSE) पर लिस्ट हुई. 2000 के दशक में विप्रो तेजी से आगे बढ़ी. साल 2002 में कंपनी ने स्पेक्ट्रामाइंड को टेकओवर कर BPO सेक्‍टर में एंट्री की. 2010 तक कंपनी का रेवेन्‍यू 7 बिलियन डॉलर को पार कर गया.

साल 2019 की बात है अजीम प्रेमजी ने चेयरमैन पद छोड़ा और बेटे रिशद प्रेमजी ने इसकी कमान संभाल ली. आज विप्रो डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी है. यह कंपनी आईटी कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्व‍िस प्रोवाइड कराती है. कंपनी का मार्केट 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा है. अजीम प्रेमजी ने अपनी 74% हिस्सेदारी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दी है. उनकी यह फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्‍थ पर काम करती है.

