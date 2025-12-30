Britannia Success Story: मार्न‍िंग टी का नाम लेते ही ब्रिटानिया ब्रांड का नाम द‍िमाग में आता है. ब‍िस्‍कुट से लेकर ब्रेड और केक से लेकर नाश्‍ते की अलग-अलग चीजों के साथ घर-घर में दस्‍तक देने वाला ब्रिटानिया ब्रांड की कहानी एकदम अलग है. क‍िसी समय 300 रुपये से भी कम में शुरू क‍िया गया ब‍िजनेस आज हजारों करोड़ पर पहुंच गया है. इतना ही नहीं ब्रिटानिया का ब‍िजनेस आज 80 से ज्‍यादा देशों में फैला है. शायद ही आपको पता हो क‍ि यह कंपनी 1892 में कोलकाता की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई थी. इस दुकान के ल‍िए उस समय महज 295 रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया गया था.

80 से ज्‍यादा देशों में सप्‍लाई होते हैं प्रोडक्‍ट

आज यह देश की सबसे पुरानी और कामयाब एफएमसीजी (FMCG) कंपनियों में से एक बन गई है. ब्रिटानिया के प्रोडक्‍ट आज 80 से ज्‍यादा देशों में सप्‍लाई होते हैं. 1892 में कुछ ब्रिटिश बिजनेसमैन ने कोलकाता में ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी की शुरुआत की थी. पहले एक छोटे घर में बिस्किट बनाए जाते थे. इसके ल‍िए पहला न‍िवेश महज 295 रुपये का था. 1918 में कंपनी को ऑफ‍िश‍ियल रूप से ब्र‍िटान‍िया ब‍िस्‍कुट कंपनी ल‍िमिटेड (Britannia Biscuit Company Limited) नाम द‍िया गया.

कंपनी ने अपना 95% प्रोडक्‍शन सैनिकों को द‍िया

शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों और चाय बागानों के ल‍िये बिस्किट बनाए जाते थे. बाद में 1910 में इलेक्ट्रिक मशीनों के जर‍िये ब‍िस्‍कुट तैयार करना शुरू क‍िया गया. 1921 में बढ़ती डिमांड के कारण इंडस्ट्रियल गैस ओवन इम्पोर्ट किये गए. 1924 में मुंबई में बड़ा प्‍लांट लगाया गया, जिससे कंपनी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई. सेकेंड वर्ल्‍ड वार के समय ब्रिटिश आर्मी और सहयोगी सैनिकों के लिए बिस्किट सप्लाई क‍िये गए. कंपनी ने 95% तक प्रोडक्‍शन सैनिकों के लिए द‍िया. जंग के बाद कंपनी ने नए फ्लेवर लॉन्च किए.

अब वाड‍िया ग्रुप का कंपनी पर कंट्रोल

3 अक्टूबर 1979 को कंपनी का नाम ब्र‍िटान‍िया ब‍िस्‍कुट कंपनी ल‍िमिटेड (Britannia Biscuit Company Limited) से बदलकर ब्र‍िटान‍िया इंडस्‍ट्रीज ल‍िम‍िटेड (Britannia Industries Limited) कर दिया गया. 1993 में वाड‍िया ग्रुप (Wadia Group) की तरफ से कंपनी पर कंट्रोल क‍िया गया. साल 2009 में फ्रेंच कंपनी डैनोन (Danone) ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और वाड‍िया ग्रुप (Wadia Group) ब्र‍िटान‍िया का पूरी तरह माल‍िक बन गया.

80 से ज्यादा देशों में एक्‍सपोर्ट हो रहा सामान

आज ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट, ब्रेड, केक, डेयरी और स्‍नैक्‍स बनाती है. कंपनी के प्रोडक्ट्स 80 से ज्यादा देशों में एक्‍सपोर्ट क‍िये जाते हैं. ब्रिटानिया की कुल कमाई का 80% हिस्सा अभी भी बिस्किट से ही आता है. कंपनी के कुल म‍िलाकर 19 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और करीब 5,800 लोग इनमें काम करते हैं. दिसंबर 2025 तक ब्र‍िटान‍िया इंडस्‍ट्रीज की मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ रुपये के करीब है और इसके चेयरमैन नुस्ली वाडिया हैं. कंपनी की तरफ से नए प्रोडक्‍ट को लेकर लगातार इनोवेशन की जा रही है.

हाल ही में कंपनी ने कोलकाता की ऐतिहासिक टाराटाला फैक्ट्री (1947 से चल रही) बंद करने का ऐलान किया है. सभी 150 परमानेंट वर्कर्स ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) को स्‍वीकार कर ल‍िया है. इस फैक्‍ट्री को बंद क‍िये जाने के बाद कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि यह फैक्ट्री पुरानी हो गई थी और बंद होने से बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.