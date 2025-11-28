Chandukaka Saraf Business: चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स का सफर 1827 से शुरू होकर अब दो सदी पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है. एक दुकान से शुरू हुआ उनका कारोबार आज 4200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.
Chandukaka Saraf Jewels Success Story: आपसे देश के बड़े ज्वैलरी ब्रांड के बारे में पूछा जाए तो शायद आपका जवाब तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स और पीपी ज्वेलर्स आदि हो. इन सभी की शुरुआत पिछले 30 से 40 साल के दौरान हुई है. लेकिन क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि देश का दो सदी पुराना ज्वैलर कौन सा है? जी हां, जिस ज्वैलर की हम बात कर रहे हैं वो उसके पास देश का सबसे पुराना ज्वैलर होने का तमगा है. एक दुकान से शुरू हुआ सफर आज हजारों करोड़ की कंपनी तक पहुंच गया है. देश में ऐसे कई ज्वैलर्स कंपनी हैं, जिनका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है.
देश का सबसे पुराना ज्वैलरी ब्रांड
देश की सबसे ज्यादा पुरानी ज्वैलरी कंपनी चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स (Chandukaka Saraf Jewels) है. 198 साल पहले एक स्टोर से शुरू हुई इस ज्वैलर की कहानी आज हजारों करोड़ के कारोबार तक पहुंच गई है. इसके बाद पुराने ज्वैलर्स में नंबर आता है पीएन गांधी ज्वैलर्स (P. N. Gadgil Jewellers) का. इसके अलावा भी आज देश में कई ऐसी ज्वैलर कंपनी हैं, जिन्होंने एक दुकान से सफर शुरू करके आप खुद को बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है.
4,190 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया
चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स की पैरेंट कंपनी का नाम चंदूकाका सर्राफ एंड संस प्राइवेट लिमिटेड (Chandukaka Saraf) है. 31 मार्च 2024 को पूरे हुए वित्तीय वर्ष (FY24) में कंपनी की तरफ से 4,190 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया गया. चंदूकाका सर्राफ ज्वेलर्स (Chandukaka Saraf Jewellers) की शुरुआत महाराष्ट्र के बारामती में 1827 में एक छोटे स्टोर से हुई थी. आज यह कंपनी पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ा ज्वैलरी ब्रांड बन गई है.
चंदूकाका के महाराष्ट्र में कई स्टोर
दो सदी पुराने चंदूकाका सर्राफ ज्वैलर्स के आज पूरे महाराष्ट्र में कई स्टोर मौजूद हैं. मौजूदा समय में चंदूकाका सर्राफ ज्वैलर्स के चेयरमैन किशोर कुमार जिनदत्त शाह और डायरेक्टर नेहा किशोर कुमार शाह हैं. इसके अलावा सम्यक किशोर कुमार शाह कंपनी के एमडी हैं. चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स की तरफ से कई तरह की स्कीम चलायी जाती हैं. चंदूकाका की गोल्डन एरा स्कीम के तहत मेकिंग चार्ज पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है.
कंपनी के कहां-कहां पर स्टोर
आज कंपनी के स्टोर देश के कई शहरों में फैले हैं. इनमें बारामती, बारामती एमआईडीसी, पुणे - चंदननगर, पुणे - हड़पसर, अकलुज, संगमनेर, नासिक, अहिल्यानगर, पंढरपुर, सोलापुर, फलट, इंदापुर, पनवेल, बीड, धुले और नाटेपुते आदि हैं.