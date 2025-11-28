Advertisement
trendingNow13021136
Hindi Newsबिजनेस

देश का सबसे पुराना ज्‍वैलर, मुगल काल में शुरू क‍िया काम; एक दुकान से खड़ा क‍िया 4190 करोड़ का साम्राज्य

Chandukaka Saraf Business: चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स का सफर 1827 से शुरू होकर अब दो सदी पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है. एक दुकान से शुरू हुआ उनका कारोबार आज 4200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश का सबसे पुराना ज्‍वैलर, मुगल काल में शुरू क‍िया काम; एक दुकान से खड़ा क‍िया 4190 करोड़ का साम्राज्य

Chandukaka Saraf Jewels Success Story: आपसे देश के बड़े ज्‍वैलरी ब्रांड के बारे में पूछा जाए तो शायद आपका जवाब तन‍िष्‍क, कल्‍याण ज्‍वैलर्स और पीपी ज्वेलर्स आद‍ि हो. इन सभी की शुरुआत प‍िछले 30 से 40 साल के दौरान हुई है. लेक‍िन क्‍या आपको इस बारे में जानकारी है क‍ि देश का दो सदी पुराना ज्‍वैलर कौन सा है? जी हां, ज‍िस ज्‍वैलर की हम बात कर रहे हैं वो उसके पास देश का सबसे पुराना ज्‍वैलर होने का तमगा है. एक दुकान से शुरू हुआ सफर आज हजारों करोड़ की कंपनी तक पहुंच गया है. देश में ऐसे कई ज्‍वैलर्स कंपनी हैं, ज‍िनका इत‍िहास 100 साल से भी ज्‍यादा पुराना है.

देश का सबसे पुराना ज्‍वैलरी ब्रांड

देश की सबसे ज्‍यादा पुरानी ज्‍वैलरी कंपनी चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स (Chandukaka Saraf Jewels) है. 198 साल पहले एक स्‍टोर से शुरू हुई इस ज्‍वैलर की कहानी आज हजारों करोड़ के कारोबार तक पहुंच गई है. इसके बाद पुराने ज्‍वैलर्स में नंबर आता है पीएन गांधी ज्‍वैलर्स (P. N. Gadgil Jewellers) का. इसके अलावा भी आज देश में कई ऐसी ज्‍वैलर कंपनी हैं, ज‍िन्‍होंने एक दुकान से सफर शुरू करके आप खुद को बड़े ब्रांड के रूप में स्‍थाप‍ित कर ल‍िया है.

Add Zee News as a Preferred Source

4,190 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू कमाया
चंदूकाका सर्राफ ज्‍वेल्‍स की पैरेंट कंपनी का नाम चंदूकाका सर्राफ एंड संस प्राइवेट लिमिटेड (Chandukaka Saraf) है. 31 मार्च 2024 को पूरे हुए व‍ित्‍तीय वर्ष (FY24) में कंपनी की तरफ से 4,190 करोड़ रुपये का रेवेन्‍यू कमाया गया. चंदूकाका सर्राफ ज्वेलर्स (Chandukaka Saraf Jewellers) की शुरुआत महाराष्ट्र के बारामती में 1827 में एक छोटे स्टोर से हुई थी. आज यह कंपनी पूरे महाराष्‍ट्र में एक बड़ा ज्‍वैलरी ब्रांड बन गई है.

चंदूकाका के महाराष्‍ट्र में कई स्‍टोर
दो सदी पुराने चंदूकाका सर्राफ ज्‍वैलर्स के आज पूरे महाराष्‍ट्र में कई स्‍टोर मौजूद हैं. मौजूदा समय में चंदूकाका सर्राफ ज्‍वैलर्स के चेयरमैन किशोर कुमार जिनदत्त शाह और डायरेक्टर नेहा किशोर कुमार शाह हैं. इसके अलावा सम्यक किशोर कुमार शाह कंपनी के एमडी हैं. चंदूकाका सर्राफ ज्वेल्स की तरफ से कई तरह की स्‍कीम चलायी जाती हैं. चंदूकाका की गोल्डन एरा स्कीम के तहत मेकिंग चार्ज पर 50 प्रत‍िशत का डिस्काउंट द‍िया जाता है.

कंपनी के कहां-कहां पर स्टोर
आज कंपनी के स्टोर देश के कई शहरों में फैले हैं. इनमें बारामती, बारामती एमआईडीसी, पुणे - चंदननगर, पुणे - हड़पसर, अकलुज, संगमनेर, नासिक, अहिल्यानगर, पंढरपुर, सोलापुर, फलट, इंदापुर, पनवेल, बीड, धुले और नाटेपुते आद‍ि हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

success story

Trending news

कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
mughal throne
कहां गायब हो गया मुगलों का शाही तख्त-ए-ताऊस? जिसे बनाने में लगा था 1150 किलो सोना
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
Karnataka News
2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला क्‍या कभी कारगर हुआ! सिद्धा Vs डीके में कौन मारेगा बाजी
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
rare earth magnets
7,280 करोड़ का सीक्रेट प्लान! भारत क्यों लगा रहा 'रेयर अर्थ मैग्नेट' पर इतना पैसा
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
congress
चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस, दोनों की मिलीभगलत का लगाया आरोप
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
delhi bomb blast news
मुजम्मिल के साथ गुपचुप निकाह कर चुकी थी डॉक्टर शाहीन, इसके पीछे थी उसकी ये प्लानिंग
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
Kunal Kamra
Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP भड़की
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
Abdul Rashid Sheikh
आतंकी मामले में जेल में बंद राशिद को मिली कस्टडी पैरोल, संसद सत्र में होंगे शामिल
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
Jyotirao Phule
जाबांज ज्योतिबा: इतिहास के पन्नों में छिपा नाम, जिनकी बातें आज भी प्रेरणास्रोत
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
Cyclone Ditwah
तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा चक्रवाती तूफान, मचा सकता है तबाही; IMD ने किया अलर्ट
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद
DNA
अमेरिका के 26/11 अटैक का DNA टेस्ट, मुंबई आतंकी हमले की दिलाई याद