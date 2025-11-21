Advertisement
trendingNow13013200
Hindi Newsबिजनेस

Success Story: कोई बिजनेस नहीं, खेती ने बनाया करोड़पति; जानें तमिलनाडु के इस किसान की कहानी

R Narasimman Success Story: तमिलनाडु के त्रिची निवासी आर. नरसिम्मन देश के किसानों के लिए प्रेरणा हैं, उन्होंने अपने कॉर्पोर्ट नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला किया. उनके इस फैसले से उन्हें करोड़ों का मालिक बना दिया.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: कोई बिजनेस नहीं, खेती ने बनाया करोड़पति; जानें तमिलनाडु के इस किसान की कहानी

Success Story: आज के समय में हर इंसान पैरा कमाना चाहता है और पैसे कमाने के लिए वे बिजनेस की ओर जाते हैं. लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि खेती करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं. इस खबर में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, जिसने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर खेती को चुना और आज वे करोड़ों के मालिक बन गए हैं. ये कहानी तमिलनाडु के त्रिची निवासी आर. नरसिम्मन की है, जो दुनिया भर के किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. 1998 में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती का रास्ता चुना था. वे बस रिटायरमेंट के बाद बस शांती से जीवन जीने के लिए उन्होंने खेती को चुना था. लेकिन धीरे-धीरे ये छोटी कोशिश एक बड़े ऑर्गेनिक एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में बदल गई. आज के समय में उनका 158 एकड़ का फार्म है, जिससे सालाना 40 से 50 लाख रुपये की कमाई हो जाती है. 

 

खेत को तीन हिस्सों में बांटा
नरसिम्मन ने शुरुआत में अल्फांसो आम की खेती शुरू की, लेकिन उसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस अनुभव ने उन्हें इंटीग्रेटेड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल अपनाने की प्रेरणा दी. उन्होंने खेत को तीन हिस्सों में बांट दिया और 'थ्री-टियर मॉडल' तैयार किया. पहले लेवल पर सागौन, लाल चंदन और सिल्वर ओक जैसे लंबे समय तक कमाई करवाने वाले पेड़ लगाएं, जो फ्यूचर में भी उन्हें करोड़ों की कमाई करवा सकें दूसरे लेवल पर आम, केला और तरबूज जैसे सालाना कमाई वाली फसलें उगाई. वहीं तीसरे लेवल पर उन्होंने उड़द, मूंग जैसी दालों की खेती की, जिससे उन्हें रेगुलर इंकम मिल सके. आपको बता दें, अकेले सिल्वर ओर और दूसरे पेड़ों से उन्हें हर साल 10 से 15 लाख रुपेय का फायदा हो जाता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

35.75 किलो का तरबूज
2008 में उन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती अपना ली. इस दौरान उनके पास 16 देसी गाए थी, जिसने मिलने वाले गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाती है. इसके साथ-साथ ड्रिप सिंचाई और सौर एनर्जी के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खेती भी टिकाऊ बना. वहीं 2010 में उनके खेत में 35.75 किलो का विशाल तरबूज उगा, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना. इस तरबूज को उन्होंने 5000 रुपये में बेचा. उनकी मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई और नीति आयोग सहित अलग-अलग संस्थानों से 60 से ज्यादा उन्हें सम्मान मिले.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

R Narasimman successsuccess story

Trending news

मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी