Success Story: कोई बिजनेस नहीं, खेती ने बनाया करोड़पति; जानें तमिलनाडु के इस किसान की कहानी

Success Story: आज के समय में हर इंसान पैरा कमाना चाहता है और पैसे कमाने के लिए वे बिजनेस की ओर जाते हैं. लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि खेती करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं. इस खबर में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, जिसने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर खेती को चुना और आज वे करोड़ों के मालिक बन गए हैं. ये कहानी तमिलनाडु के त्रिची निवासी आर. नरसिम्मन की है, जो दुनिया भर के किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं. 1998 में उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर खेती का रास्ता चुना था. वे बस रिटायरमेंट के बाद बस शांती से जीवन जीने के लिए उन्होंने खेती को चुना था. लेकिन धीरे-धीरे ये छोटी कोशिश एक बड़े ऑर्गेनिक एग्रोफॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में बदल गई. आज के समय में उनका 158 एकड़ का फार्म है, जिससे सालाना 40 से 50 लाख रुपये की कमाई हो जाती है.

खेत को तीन हिस्सों में बांटा

नरसिम्मन ने शुरुआत में अल्फांसो आम की खेती शुरू की, लेकिन उसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस अनुभव ने उन्हें इंटीग्रेटेड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल अपनाने की प्रेरणा दी. उन्होंने खेत को तीन हिस्सों में बांट दिया और 'थ्री-टियर मॉडल' तैयार किया. पहले लेवल पर सागौन, लाल चंदन और सिल्वर ओक जैसे लंबे समय तक कमाई करवाने वाले पेड़ लगाएं, जो फ्यूचर में भी उन्हें करोड़ों की कमाई करवा सकें दूसरे लेवल पर आम, केला और तरबूज जैसे सालाना कमाई वाली फसलें उगाई. वहीं तीसरे लेवल पर उन्होंने उड़द, मूंग जैसी दालों की खेती की, जिससे उन्हें रेगुलर इंकम मिल सके. आपको बता दें, अकेले सिल्वर ओर और दूसरे पेड़ों से उन्हें हर साल 10 से 15 लाख रुपेय का फायदा हो जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

35.75 किलो का तरबूज

2008 में उन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती अपना ली. इस दौरान उनके पास 16 देसी गाए थी, जिसने मिलने वाले गोबर से आर्गेनिक खाद तैयार की जाती है. इसके साथ-साथ ड्रिप सिंचाई और सौर एनर्जी के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खेती भी टिकाऊ बना. वहीं 2010 में उनके खेत में 35.75 किलो का विशाल तरबूज उगा, जो कि देश भर में चर्चा का विषय बना. इस तरबूज को उन्होंने 5000 रुपये में बेचा. उनकी मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई और नीति आयोग सहित अलग-अलग संस्थानों से 60 से ज्यादा उन्हें सम्मान मिले.