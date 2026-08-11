चीनी की कीमत पर लगाम लगाने के साथ ही सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लीडिंग के अपने टारगेट को प्रभाव‍ित नहीं होने देना चाहती. इसके लिए गन्‍ने से होने वाली इथेनॉल सप्‍लाई की भरपाई मक्के और चावल से की जाएगी. देश में मक्के और चावल के अलावा दूसरे खाद्यान्न का पर्याप्‍त स्टॉक है. सरकार की प्‍लान‍िंग के अनुसार चीनी मिलों को गन्‍ने के रस और बी-हेवी मोलासेस से इथेनॉल बनाने से रोका जा सकता है. मिलों को खासतौर पर सी-हेवी मोलासेस का इस्‍तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी. इससे चीनी का अधिकतर हिस्सा निकाला जा चुका होता है. तेल कंपनियों की तरफ से जल्‍द इथेनॉल खरीद के लिए नए टेंडर जारी क‍िये जा सकते हैं.