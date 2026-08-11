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महंगी चीनी ने बदल द‍िया सरकार का प्‍लान, गन्‍ने से नहीं बनेगा इथेनॉल! सरकार उठा सकती है यह कदम

Ethanol Production in India: आने वाले त्‍योहारी सीजन में क‍िसी भी तरह चीनी की क‍िल्‍लत न हो और इसके दाम में भी इजाफा न हो. इसके लि‍ए केंद्र सरकार ने दूसरे प्‍लान पर काम करना शुरू कर द‍िया है, ज‍िससे गन्‍ने से इथेनॉल नहीं बनाया जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:01 AM IST
महंगी चीनी ने बदल द‍िया सरकार का प्‍लान, गन्‍ने से नहीं बनेगा इथेनॉल! सरकार उठा सकती है यह कदम
Image Credit: Reuters

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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