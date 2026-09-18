/Sugar Price Update : फेस्टिव सीजन के पहले चीनी पर सरकार का एक और फैसला, दोगुनी हुई स्टॉक की लिमिट, 30 दिन तक स्टोरेज की छूट

Sugar Stock: फेस्टिव सीजन से पहले सरकार ने चीनी स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने स्टॉक रखने की लिमिट को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है. दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों से पहले सरकार ने चीनी के थोक उपभोक्ताओं के लिए राहत का ऐलान किया और शुगर स्टॉक रखने की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है. छूट के साथ सरकार ने शर्त भी रखी है.
30 दिन का चीनी स्टॉक रखने की छूट, लेकिन शर्त के साथ
सरकार ने चीनी के स्टॉक रखने की समयसीमा बढ़ाने के साथ शर्त भी लगाई है. शर्त के मुताबिक 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक केवल आयातित चीनी से ही पूरा करना होगा. सरकार ने कहा है कि अतिरिक्त स्टॉक केवल Advance Authorisation Scheme (AAS) और Tariff Rate Quota (TRQ) के तहत इम्पोर्ट किए गए चीनी के जरिए भरा जा सकेगा. मतलब बड़े उपभोक्ता या दुकानदार ओपन मार्केट से चीनी खरीदकर स्टॉक नहीं बढ़ा सकेंगे.
उन्हें 15 अतिरिक्त दिन के स्टॉक के लिए चीनी का इम्पोर्ट करना होगा. ऐसा इसलिए ताकि घरेलू बाजार पर दवाब को कम किया जा सके. इतना ही नहीं थोक उपभोक्ताओं को अपने चीनी स्टॉक की पूरी डिटेल हर हफ्ते बताना होगा. हर शुक्रवार को स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी. बता दें कि चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चीनी स्टॉक रखने कि लिमिट घटा दी थी. सरकार ने 10 साल बाद चीनी आयात का फैसला किया .
चीनी की कीमतों में आई गिरावट
आयात की छूट, स्टॉक पर निगरानी की बदौलत चीनी की कीमतों में गिरावट आई है. चीनी की खुदरा कीमत जो 65-70 रुपये प्रति किलो के हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी, वो घटकर करीब 58.50 प्रति किलो हो गई हैं. इसके अलावा चीनी की एक्स-मिल के दाम भी 25% से अधिक गिर चुके हैं.