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Hindi Newsबिजनेस5 KG वाले स‍िलेंडर पर कंफ्यूजन? Zee News के सवाल पर सरकार का जवाब; योजना 10 साल पुरानी

5 KG वाले स‍िलेंडर पर कंफ्यूजन? Zee News के सवाल पर सरकार का जवाब; योजना 10 साल पुरानी

5 Kg LPG Cylinder Price: एलपीजी और तेल की क्राइस‍िस के बीच सरकार ने जरूरतमंदों को राहत देने के ल‍िए राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंप पर केरोसिन तेल की ब‍िक्री करने की इजाजत दी है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:22 PM IST
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5 KG वाले स‍िलेंडर पर कंफ्यूजन? Zee News के सवाल पर सरकार का जवाब; योजना 10 साल पुरानी

LPG Cylinder Latest News: एक महीने से इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही. इससे देश में तेल और एलपीजी आयात में द‍िक्‍कत आ रही है. ईरान की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट को बंद क‍िये जाने पर दुन‍ियाभर में सप्‍लाई चेन टूट गई. एलपीजी के संकट से न‍िपटने के लि‍ये सरकार की तरफ से प‍िछले कुछ द‍िनों में कई बदलाव किये गए हैं. एलपीजी स‍िलेंडर के रेट में इजाफे से लेकर बुक‍िंग की टाइम‍िंग में बदलाव तक कई बदलाव क‍िये गए हैं. सरकार की तरफ से सोमवार को एक और बड़ा बदलाव क‍िया गया. इसके तहत देश के पेट्रोल पंपों पर सिलेंडर की बिक्री की जाएगी.

5 क‍िलो वाले स‍िलेंडर की योजना को 10 साल हो गए

इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर छोटे कमर्श‍ियल और घरेलू गैस स‍िलेंडर की ब‍िक्री की जाएगी. 5 किलो वाले सिलेंडर को लोग पेट्रोल पंप से खरीद सकेंगे. 5 किलो वाले सिलेंडर ब‍िक्री के ऐलान पर लोगों के बीच कंफ्यूजन हो गया क‍ि यह योजना नई शुरू की गई है. इस पर हमारे सहयोगी चैनल Zee News ने सवाल क‍िया तो म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ पेट्रोल‍ियम की ज्‍वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा (Sujata Sharma) ने बताया क‍ि 5 क‍िलो के सिलेंडर की उपलब्‍धता हमेशा से डिस्ट्रीब्यूटर के पास रही है. ज‍िस तरह लोग कमर्शियल सिलेंडर लेते हैं, उसी तरह माइग्रेट वर्कर 5 kg वाले स‍िलेंडर को लेते हैं. सरकार की इस योजना को 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं.

क‍ितने रुपये में म‍िलेगा 5 क‍िलो वाला स‍िलेंडर?

पेट्रोल-पंप पर म‍िलने वाले 5 किलो वाले गैस स‍िलेंडर के रेट अलग-अलग होंगे. यद‍ि आप बिना कनेक्शन के ही 5 क‍िलो वाला स‍िलेंडर लेने जाते हैं तो आपको 1476 रुपये जमा करने होंगे. अगर आप दूसरा स‍िलेंडर लेना चाहते हैं तो 976 रुपये और केवल रिफिंलिंग के ल‍िए 586 रुपये देने होंगे.

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केरोसिन तेल की ब‍िक्री की इजाजत

इसके अलावा सरकार ने राशन की दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंप पर केरोसिन तेल की ब‍िक्री की इजाजत दी है. सरकार ने गैस संकट के बीच सप्लाई को आसान बनाने के लिए अगले 60 दिन के लि‍ए यह इजाजत दी है. लोगों को जरूरत के समय तेल और गैस म‍िल सके. इसके लि‍ए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन और छोटे स‍िलेंडर की ब‍िक्री की सुव‍िधा दी जा रही है. लेक‍िन क‍िसी भी जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंप पर ही केरोसिन की बिक्री की जा सकेगी और इसका अधिकतम 5000 लीटर का स्‍टॉक रखा जा सकेगा. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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