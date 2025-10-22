Advertisement
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि में इनवेस्‍ट करने वालों के लि‍ए अलर्ट, हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे आप

Oct 22, 2025
SSY Calculator: बेटियों के भविष्य को ध्‍यान में रखते हुए सरकार की तरफ से 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की शुरुआत की गई थी. इस योजना को उस समय सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत शुरू क‍िया था. इसके तहत माता-पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए सेव‍िंग कर सकते हैं. योजना में हर साल या हर महीने पैसे जमा किये जा सकते हैं. इतना ही नहीं ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (Old Tax Regime) के तहत इसमें न‍िवेश करने पर टैक्स छूट भी मिलती है. इस योजना पर ब्‍याज की समीक्षा व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से हर त‍िमाही की जाती है. अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान योजना में 8.2% का ब्याज मिल रहा है.

योजना से जुड़ी विशेषताएं

इस अकाउंट को 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खोला जा सकता है. हर साल कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक इसमें आप जमा कर सकते हैं. अकाउंट खोलने के 15 साल तक पैसे जमा किए जा सकते हैं और यह 21 साल में मैच्‍योर होता है. अगर बेटी की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो खाता बंद हो जाएगा. इसके तहत सुरक्षित रिटर्न, टैक्स बेर‍िफ‍िट और सरकार की गारंटी म‍िलती है.

खाता खोलने से जुड़ी शर्तें
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट खोलने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए. यह योजना बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे भविष्य के खर्चों के ल‍िए सेव‍िंग करने में मदद करती है. इसके तहत एक बेटी के लिए केवल एक अकाउंट खोला जा सकता है. एक परिवार दो बेटियों के लिए दो अकाउंट ओपन कर सकता है. जुड़वां या तीन बेटियों के मामले में दो से ज्यादा अकाउंट खोलने की अनुमति है.

डाक व‍िभाग की तरफ से 21 अगस्त 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार केवल कानूनी अभिभावक या माता-पिता ही SSY अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं. अगर दादा-दादी ने अकाउंट खोला है तो उसे माता-पिता या कोर्ट की तरफ से नियुक्त अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा.

21 साल बाद कितना पैसा मिलेगा?
उदाहरण के लि‍ए आपकी बेटी की उम्र अभी 5 साल है और आप हर साल डेढ़ लाख रुपये जमा करते हैं. 15 साल तक आपको कुल 22.5 लाख रुपये का निवेश करना होगा. 8.2% ब्याज के साथ 21 साल बाद 2042 में यह अमाउंट करीब 70 लाख रुपये हो जाएगा. हालांकि, 70 लाख रुपये आज के दौर में आपको बड़ी राश‍ि लग सकती है. लेकिन 6% औसत महंगाई दर को ध्यान में रखें तो 2046 में इसकी वास्‍तव‍िक कीमत 20-22 लाख रुपये के बराबर होगी. 

