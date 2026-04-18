Sukanya Samriddhi Yojana: हर मां-बाप को अपनी बेटी की भव‍िष्‍य की च‍िंता रहती है. एजुकेशन, हेल्‍थ और कर‍ियर सभी के ल‍िए पैसे की जरूरत पड़ती है. लेकिन यद‍ि आप सही जगह न‍िवेश कर लें तो छोटी सेव‍िंग भी बड़े अमाउंट में बदल सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सरकार की कुछ इसी तरह की स्‍कीम है. इसमें आपने यद‍ि सही समय पर न‍िवेश क‍िया तो आपके ल‍िए बहुत फायदेमंद रहता है. ऐसे में आपको यह पता होना चाह‍िए क‍ि बेटी की क‍ितनी उम्र होने पर आपको सुकन्‍या समृद्ध‍ि (SSY) का अकाउंट खोल देना चाह‍िए?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की पसंदीदा स्‍कीम है. इसे साल 2015 में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत शुरू किया गया था. योजना खासतौर पर बच्‍च‍ियों के भविष्य को ध्‍यान में रखकर शुरू क‍िया गया था. माता-प‍िता अपनी बच्‍ची के नाम पर यह सेव‍िंग अकाउंट खोल सकते हैं. योजना का मकसद बेटी की एजुकेशन, हेल्‍थ से जुड़ी देखभाल और शादी के खर्च का बोझ कम करना है. इसके तहत अनुशास‍ित तरीके से सेव‍िंग करने से लंबे समय में सहूल‍ियत होती है. इसमें र‍िस्‍क जीरो है और गारंटीड रिटर्न म‍िलता है.

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ब्याज दर और टैक्स बेन‍िफ‍िट

अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि के तहत 8.2 प्रतिशत सालाना का आकर्षक ब्याज म‍िलता है. यह ब्याज कम्‍पाउंड‍िंग के आधार पर जोड़ा जाता है. यानी इस पर मि‍लना वाला ब्‍याज लंबे समय में राश‍ि को कई गुना बढ़ा देता है. इस योजना में जमा क‍िये गए पैसे पर इनकम टैक्स के सेक्‍शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट म‍िलती है. इसके अलावा मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा भी टैक्स फ्री रहता है.

अकाउंट खोलने का सबसे सही समय

जानकारों का कहना है क‍ि SSY अकाउंट खोलने का सबसे सही और फायदेमंद समय बच्ची के जन्म के पहले साल के अंदर ही है. योजना के नियमानुसार बेटी की 10 साल की उम्र पूरी होने से पहले किसी भी समय अकाउंट खोला जा सकता है. लेकिन आप अकाउंट खोलने में ज‍ितना देरी करेंगे, कम्‍पाउंड‍िंग का फायदा उतना ही कम म‍िलेगा. 21 साल का मैच्योरिटी पीर‍ियड होने के कारण छोटी-छोटी जमा की गई राश‍ि भी बड़े कोरपस में बदल जाती है. उदाहरण के लिए यद‍ि आपने जन्म के समय अकाउंट खोल द‍िया तो पूरे 21 साल ब्याज मि‍लेगा. यद‍ि 5-6 साल इंतजार करके अकाउंट खोला तो ब्‍याज की राश‍ि में अंतर आ जाता है.

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जल्दी अकांउट खोलने से फायदा

SSY लॉन्‍ग टर्म कम्‍पाउंड‍िंग पाने की सबसे बेहतरीन योजना है. कुछ साल खाता लेट करने से मैच्योरिटी अमाउंट में बड़ा फर्क पड़ सकता है. जल्दी निवेश शुरू करने से फैम‍िली परिवार भविष्य के बड़े खर्चों जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, विदेश यात्रा या शादी की प्लानिंग कर सकता है. देश में शिक्षा की लागत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में समय से शुरू की गई बचत महंगाई से लड़ने में भी मददगार साब‍ित होगी.