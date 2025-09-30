दो बेटियां हैं तो क्या दो सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकते हैं? जानिए पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई विशेष बचत योजना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार में अधिकतम दो सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं, जो सामान्य रूप से प्रत्येक बेटी के लिए एक-एक खाता होना चाहिए.

दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं

अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनके लिए दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं. ये नियम परिवारों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है और इसमें कोई बाधा नहीं है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट दी जा सकती है. उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में जुड़वाँ या 3 बच्चों का जन्म होता है, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट पेश करने पर अधिक खाते खोले जा सकते हैं. इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं.

सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस खाते में न्यूनतम जमा राशि ₹250 है. इस योजना में निवेश पर वर्तमान ब्याज दर 8.2% है, जो अन्य बचत योजनाओं की तुलना में आकर्षक है. इसके अलावा, इस खाते में जमा की गई राशि पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’

जनवरी 2015 में सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का उद्देश्य परिवारों को अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना है. इस योजना के माध्यम से लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 तक भारत में 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं. सरकार का कहना है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रभावी माध्यम है. इसलिए परिवार में दो बेटियाँ हैं, तो माता-पिता उनके लिए दो अलग-अलग खाते खोलकर उनकी पढ़ाई और विवाह जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. योजना न केवल बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि परिवारों में बेटी को महत्व देने की भावना भी मजबूत करती है.