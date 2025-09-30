Advertisement
trendingNow12942466
Hindi Newsबिजनेस

दो बेटियां हैं तो क्या दो सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकते हैं? जानिए पूरी डिटेल

अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनके लिए दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं. ये नियम परिवारों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है और इसमें कोई बाधा नहीं है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट दी जा सकती है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो बेटियां हैं तो क्या दो सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकते हैं? जानिए पूरी डिटेल

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई विशेष बचत योजना है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार में अधिकतम दो सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा सकते हैं, जो सामान्य रूप से प्रत्येक बेटी के लिए एक-एक खाता होना चाहिए.

 दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं

अगर किसी परिवार में दो बेटियां हैं, तो उनके लिए दो अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं. ये नियम परिवारों के लिए सामान्य रूप से लागू होता है और इसमें कोई बाधा नहीं है. हालांकि, विशेष परिस्थितियों में नियमों में छूट दी जा सकती है. उदाहरण के लिए अगर किसी परिवार में जुड़वाँ या 3 बच्चों का जन्म होता है, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट पेश करने पर अधिक खाते खोले जा सकते हैं. इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस खाते में न्यूनतम जमा राशि ₹250 है. इस योजना में निवेश पर वर्तमान ब्याज दर 8.2% है, जो अन्य बचत योजनाओं की तुलना में आकर्षक है. इसके अलावा, इस खाते में जमा की गई राशि पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है.

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ 

जनवरी 2015 में सरकार की ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ पहल के तहत लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) का उद्देश्य परिवारों को अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना है. इस योजना के माध्यम से लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि बेटियों की शिक्षा और विवाह जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

 न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 तक भारत में 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं. सरकार का कहना है कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक प्रभावी माध्यम है. इसलिए परिवार में दो बेटियाँ हैं, तो माता-पिता उनके लिए दो अलग-अलग खाते खोलकर उनकी पढ़ाई और विवाह जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. योजना न केवल बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि परिवारों में बेटी को महत्व देने की भावना भी मजबूत करती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Sukanya Samriddhi Yojana

Trending news

भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
Post Office FD Rules
हाईकोर्ट का फैसला: शादी के लिए जरूरी हो तो तोड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
;