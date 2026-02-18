भारत बनेगा AI सुपरपावर; सुंदर पिचाई ने खोला ₹1.25 लाख करोड़ के निवेश का पिटारा, Google का मेगा प्लान

Advertisement
ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट है. इससे विशाखापत्तनम एक ग्लोबल AI कनेक्टिविटी और कंप्यूटर हॉटस्पॉट बन जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:44 PM IST
India AI Summit 2026 : इंडिया AI समिट 2026 में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने अब तक की सबसे बड़ी इंडिया स्ट्रेटेजी पेश की है. भारत में गूगल का AI को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान सामने आया है. गूगल के CEO सुंदर पिचाई और डीपमाइंड के CEO डेमिस हासाबिस ने बताया कि कंपनी अगले 5 साल में भारत में करीब $15 बिलियन का निवेश करेगी. गूगल विशाखापत्तनम में 1,24,500 करोड़ रुपये का AI हब भी बना रहा है. ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट है. इससे विशाखापत्तनम एक ग्लोबल AI कनेक्टिविटी और कंप्यूटर हॉटस्पॉट बन जाएगा. 

भारत का सबसे तेजी से बढ़ता AI यूजर बेस

पिचाई ने कहा कि भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 'बहुत तेज' गति से आगे बढ़ रहा है. इससे ये देश गूगल के AI रोडमैप के लिए जरूरी हो गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय यूजर दुनिया में वॉइस-ड्रिवन AI को अपनाने वालों में है. ये सर्च के डेवलपमेंट को बदल रहे हैं. 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जेमिनी ऐप इसके सबसे तेजी से बढ़ते ग्लोबल मार्केट में से एक है.

सरकार और शिक्षा तक फैली AI पार्टनरशिप

पूरे भारत में AI एक्सेस और लिटरेसी को बेहतर बनाने के लिए पिचाई ने कई कोलेबोरेशन के बारे में भी बताया है.

  • AI की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ गूगल डीपमाइंड की पार्टनरशिप

  • AI-फोकस्ड एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए वाधवानी AI पार्टनरशिप

  • पब्लिक-सेक्टर ट्रेनिंग में AI को इंटीग्रेट करने के लिए कर्मयोगी भारत के साथ नई पार्टनरशिप

  • स्कूल-लेवल के इनोवेटर्स को जेनरेटिव AI टूल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ कोलेबोरेशन

  • भारत-US स्ट्रेटेजिक टेक कॉरिडोर को मजबूत करना शामिल है 

पिचाई ने इंडिया-अमेरिका सबसी इनिशिएटिव का भी जिक्र किया है. ये सुरक्षित, हाई-स्पीड डेटा मूवमेंट को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच AI कोऑपरेशन को गहरा करेगा. उन्होंने कहा कि ये भविष्य में क्रॉस-बॉर्डर कंप्यूट और रिसर्च सिनर्जी के लिए भी जरूरी है.

समुद्री केबल रूट का ऐलान 

सुंदर पिचाई ने भारत अमेरिका और अन्य स्थानों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए समुद्र के भीतर केबल बिछाने की एक नयी पहल की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने $15B के इन्वेस्टमेंट के आधार पर नए अमेरिका-इंडिया कनेक्ट समुद्री केबल रूट लॉन्च किए हैं. इसमें Vizag में एक फुल-स्टैक AI हब भी शामिल है.

10,000 से अधिक स्कूलों में AI-पावर्ड टूल्स से मिलेगी मदद 

गूगल डीपमाइंड ने अपने ग्लोबल नेशनल पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत भारत सरकार के साथ एक बड़े कोलेबोरेशन की घोषणा की है. इसका मकसद नेशनल प्रायोरिटीज के लिए कटिंग-एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच बढ़ाना है. इस पहल में कंपनी 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ पार्टनरशिप करेगी. इसमें 10,000 से अधिक स्कूलों में AI-पावर्ड टूल्स आएंगे और लगभग 11 मिलियन स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

