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Hindi Newsबिजनेसशेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच सुनील म‍ित्‍तल की बल्‍ले-बल्‍ले, HDFC को पछाड़ अंबानी के बाद बनाया यह र‍िकॉर्ड

शेयर बाजार में ग‍िरावट के बीच सुनील म‍ित्‍तल की बल्‍ले-बल्‍ले, HDFC को पछाड़ अंबानी के बाद बनाया यह र‍िकॉर्ड

Sunil Bharti Mittal Networth: देश के अरबपत‍ियों में शाम‍िल सुनील भारती म‍ित्‍तल और उनकी कंपनी एयरटेल के ल‍िए सोमवार का द‍िन बड़ी खुशखबरी वाला रहा है. जी हां, मार्केट कैप के ह‍िसाब से एयरटेल ने एचडीएफसी को पीछे छोड़ द‍िया और कंपनी दूसरे नंबर पर पहुंच गई. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 18, 2026, 01:39 PM IST
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भारती एयरटेल मार्केट कैप के ल‍िहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई. (file pic)
भारती एयरटेल मार्केट कैप के ल‍िहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई. (file pic)

Bharti Airtel Share Price: ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच भारतीय शेयर बाजार भले ही ग‍िरावट के दौर से गुजर रहा है. लेक‍िन देश की कुछ कंपन‍ियों लगातार इत‍िहास रच रही हैं. टेलीकॉम सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने अपने नाम नया र‍िकॉर्ड कर ल‍िया. इंट्राडे ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान सुनील भारती म‍ित्‍तल (Sunil Bharti Mittal) की कंपनी भारती एयरटेल का मार्केट कैप बढ़कर 11.90 लाख करोड़ हो गया. शेयर में आई तेजी के साथ एयरटेल ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्‍टर के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) को पीछे छोड़ दिया है. एचडीएफसी का मार्केट कैप इस समय 11.80 लाख करोड़ रुपये है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारतीय एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है. मौजूदा समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज 18.11 लाख करोड़ से ज्‍यादा के मार्केट कैप के साथ देश की सबसे ज्‍यादा मूल्यवान कंपनी है. दोनों कंपन‍ियों के मार्केट कैप के बीच करीब 6.2 लाख करोड़ का भारी अंतर है. सोमवार को BSE पर भारती एयरटेल के शेयर में इंट्राडे ट्रेड के दौरान करीब 3% का उछाल देखा गया. कंपनी का शेयर पिछले बंद 1,904.60 रुपये के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ 1,909.35 रुपये पर खुला और देखते ही देखते यह 2.6% की छलांग लगाकर 1,953.95 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया.

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लगातार चौथे कारोबारी सत्र में आई तेजी

लगातार चौथे कारोबारी सत्र के दौरान एयरटेल के शेयर में तेजी का स‍िलस‍िला देखा जा रहा है. महज चार दिन के अंदर कंपनी का स्टॉक 11% से ज्‍यादा चढ़ चुका है. अगर मंथली बेस पर देखें तो अप्रैल में 6% की तेजी दर्ज करने के बाद मई में यह स्टॉक अब तक करीब 4% मजबूत हुआ है. इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में भी एयरटेल ने मार्केट कैप के ल‍िहाज से एचडीएफसी बैंक को पछाड़कर देश की पांचवीं सबसे मूल्यवान कंपनी का तमगा हासिल किया था.

शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला

प‍िछले कुछ द‍िन के दौरान एयरटेल के शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पिछले साल 21 नवंबर को 2,175 रुपये के अपने 52 वीक के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद 13 मई को यह शेयर 1,745 रुपये के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी आया था. इसी द‍िन यानी 13 मई को कंपनी की तरफ से फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी क‍िये गए. एयरटेल का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट त‍िमाही बेस पर 10.5% बढ़कर 7,325 करोड़ रहा.

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एयरटेल के शेयर पर 'बॉय' रेटिंग बरकरार

चौथी तिमाही के मिले-जुले नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एयरटेल के शेयर पर 'बॉय' रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर के लि‍ए 2,180 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. ब्रोकरेज फर्म ने अफ्रीका में 16.3% एएएफ हिस्सेदारी खरीद के मद्देनजर अपने अनुमान में बदलाव किया है. टेक्‍न‍िकल एक्‍सपर्टस का मानना है कि शेयर इस समय अहम मोड़ पर है. जब तक यह 1,750 रुपये के लेवल से ऊपर बना रहता है, तब तक निवेशक इसमें बने रह सकते हैं.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जी न्‍यूज अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश से जुड़ी सलाह नहीं देता. क‍िसी भी प्रकार का इन्‍वेस्‍टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.)

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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