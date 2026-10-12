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ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी माना एयरटेल वाले सुनील मित्तल का लोहा! मिलेगा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

Sunil Bharti Mittal Award: भारती एंटरप्राइजेज के फाउंडर सुनील भारती मित्तल को फ्रांस के अहम नागरिक सम्मान 'लीजियन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया है. भारत-फ्रांस आर्थिक संबंधों और टेलीकॉम सेक्टर में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है.

Published: Oct 12, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:52 PM IST
ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी माना एयरटेल वाले सुनील मित्तल का लोहा! मिलेगा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

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