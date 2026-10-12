/ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी माना एयरटेल वाले सुनील मित्तल का लोहा! मिलेगा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

Sunil Mittal Airtel: भारती एंटरप्राइजेज (Bharti Enterprises) के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal) ने दुनियाभर में देश का सम्मान बढ़ाया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सुनील भारती मित्तल को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर' (Knight of the National Order of the Legion of Honour) देने का ऐलान किया है. इस शानदार पुरस्कार की शुरुआत 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से की गई थी.
सुनील भारती मित्तल को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने और टेलीकॉम व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है. भारत में फ्रांस के राजदूत थिएरी मथौ ने बताया, सुनील मित्तल 1992 में एयरटेल की शुरुआत से ही फ्रांस के अच्छे दोस्त रहे हैं. मौजूदा समय में वह यूटेलसैट (Eutelsat) के को-चेयरमैन के रूप में स्पेस और डिजिटल तकनीक में दोनों देशों को नजदीक लाने का काम कर रहे हैं.
फ्रांस की तरफ से घोषित किये गए इस सम्मान पर खुशी जताते हुए सुनील भारती मित्तल ने कहा कि वह फ्रांस गणराज्य के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से बेहद खुश है और खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फ्रांस के साथ उनका जुड़ाव 1992 से ही है, उस समय फ्रांस की कंपनी ने भारती के साथ मिलकर देश में मोबाइल टेलीफोनी की शुरुआत की थी. वह इस सम्मान को दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करते हैं.
यह प्रतिष्ठित सम्मान आने वाली 28 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास में आयोजित किये जाने वाले एक खास समारोह में दिया जाएगा. इससे पहले सुनील मित्तल को 2007 में देश के नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' से नवाजा गया था. इसके अलावा 2024 में वह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय की तरफ से 'नाइट कमांडर' (KBE) से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे.