/ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी माना एयरटेल वाले सुनील मित्तल का लोहा! मिलेगा यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

फ्रांस की तरफ से घोषित किये गए इस सम्मान पर खुशी जताते हुए सुनील भारती मित्तल ने कहा कि वह फ्रांस गणराज्य के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से बेहद खुश है और खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि फ्रांस के साथ उनका जुड़ाव 1992 से ही है, उस समय फ्रांस की कंपनी ने भारती के साथ मिलकर देश में मोबाइल टेलीफोनी की शुरुआत की थी. वह इस सम्मान को दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करने की प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करते हैं.