Sunteck Realty: मुंबई-दुबई में लॉन्च होंगे ₹100 करोड़ के लग्जरी घर, सनटेक को ₹20,000 करोड़ की उम्मीद

कंपनी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स एक नए ब्रांड ‘Emaance’ के तहत विकसित होंगे, जो ‘Immense’ और ‘Indulgence’ शब्दों के मेल से बना है. खास बात ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के तहत बनने वाले घर सिर्फ आमंत्रण बेस्ड (by-invite-only) ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:23 PM IST
Sunteck Realty: रियल्टी कंपनी सनटेक रियल्टी ने अल्ट्रा-लक्जरी हाउसिंग सेगमेंट में एंट्री का ऐलान किया है. कंपनी मुंबई और दुबई में दो बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, जिन्हें जून 2026 तक मार्केट में उतारने की योजना है. इन प्रोजेक्ट्स से कंपनी को लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है. कंपनी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स एक नए ब्रांड ‘Emaance’ के तहत विकसित होंगे, जो ‘Immense’ और ‘Indulgence’ शब्दों के मेल से बना है. खास बात ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के तहत बनने वाले घर सिर्फ आमंत्रण बेस्ड (by-invite-only) ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे.

अपार्टमेंट की कीमत 100 करोड़ रुपये 

सनटेक रियल्टी के CMD कमल खेतान ने बताया कि एक अपार्टमेंट की न्यूनतम कीमत 100 करोड़ रुपये होगी, जबकि कुछ अपार्टमेंट्स की कीमत 500 करोड़ रुपये तक जा सकती है. इन घरों की कीमत प्रति वर्ग फुट 2.5 लाख रुपये से शुरू होगी, जो इन्हें देश के सबसे महंगे आवासों में शामिल करेगा. मुंबई का प्रोजेक्ट नेपियनसी रोड पर और दुबई का प्रोजेक्ट डाउनटाउन दुबई में बुर्ज खलीफा के पास बनाया जाएगा. ये कंपनी का पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट होगा.

तय हुआ टाटा कैपिटल IPO का प्राइस बैंड, इस दिन से खुलेगा इश्यू, पूरी डिटेल यहां देखें

कंपनी का मानना है कि दुनिया भर में अरबपतियों और अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे ऐसे एक्सक्लूसिव घरों की मांग भी तेजी से बढ़ी है. फिलहाल सनटेक रियल्टी के पास 32 प्रोजेक्ट्स में करीब 52.5 मिलियन वर्ग फुट का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है. हाल ही में कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 47% की ग्रोथ के साथ 33.43 करोड़ रुपये का नेट मुनाफा किया था.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Sunteck Realty

