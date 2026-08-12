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El Niño के चलते खाद्य संकट का मंडराया खतरा! भारत और चीन मिलकर भरेंगे पूरी दुनिया का 'पेट'

भारत-चीन के भंडार, ब्राजील-रूस की मजबूत आपूर्ति और आधुनिक कृषि तकनीक ने वैश्विक खाद्य प्रणाली को पहले से अधिक मजबूत बनाया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:41 PM IST
El Niño के चलते खाद्य संकट का मंडराया खतरा! भारत और चीन मिलकर भरेंगे पूरी दुनिया का 'पेट'
Image Credit: Social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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