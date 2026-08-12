El Niño के चलते खाद्य संकट का मंडराया खतरा! भारत और चीन मिलकर भरेंगे पूरी दुनिया का 'पेट'

इस साल संभावित मजबूत ‘सुपर अल नीनो’ से वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है. लेकिन, दशकों में बढ़े कृषि उत्पादन, रिकॉर्ड के करीब खाद्य भंडार और आधुनिक कृषि तकनीक ने दुनिया की खाद्य प्रणाली को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बना दिया है. मजबूत अल नीनो की स्थिति दुनिया में फूड सप्लाई को प्रभावित कर सकती है. लेकिन, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि खाद्य संकट पैदा हो जाए. भारत के पास वैश्विक चावल निर्यात के एक साल से अधिक के बराबर भंडार मौजूद है, जबकि चीन के पास दुनिया के करीब 50% गेहूं भंडार हैं.
मौसम से जुड़ा जोखिम जरूर बना हुआ है और अल नीनो कृषि उत्पादन पर दबाव डाल सकता है. हालांकि, बड़े खाद्य भंडार और मजबूत सप्लाई सिक्योरिटी सिस्टम के कारण आज का वैश्विक बाजार संभावित आपूर्ति झटकों से पहले की तुलना में बेहतर तरीके से निपटने की स्थिति में है. विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में मौसम की अनिश्चितता पर नजर रखना जरूरी होगा. लेकिन, मौजूदा भंडार तत्काल वैश्विक खाद्य संकट की आशंका को काफी हद तक कम करते हैं.
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, 1980 के बाद से वैश्विक कृषि उत्पादन लगातार खाद्य खपत और आबादी की ग्रोथ से आगे रहा है. अधिक उपज देने वाली फसल किस्मों, उर्वरकों, बेहतर सिंचाई, फसल सुरक्षा और आधुनिक कृषि तकनीकों ने चावल, गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
अल नीनो की वजह से एशिया के कई हिस्सों में सूखे का खतरा बढ़ रहा है. भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मौसम की स्थिति कृषि उत्पादन के लिए चुनौती बन सकती है. भारत में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने की चिंता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में भी कम बारिश की आशंका जताई गई है. इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे साउथ-ईस्ट एशियाई देशों में भी नमी की कमी फसलों को प्रभावित कर सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो की स्थिति साल की चौथी तिमाही में और मजबूत हो सकती है तथा इसका असर अगले साल की शुरुआत तक रह सकता है. 1997-98 और 2016-17 के गंभीर अल नीनो के दौरान कई प्रमुख कृषि उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई थी. इससे खाद्य कीमतों में तेजी, आपूर्ति की कमी और आर्थिक विकास पर दबाव देखने को मिला था.
इस बार सबसे बड़ी राहत बड़े खाद्य भंडार हैं. भारत के पास दुनिया के चावल निर्यात के एक साल से अधिक के बराबर भंडार होने का अनुमान है. भारत वैश्विक चावल निर्यात में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी रखता है और उसके बड़े भंडार संभावित उत्पादन झटकों को संभालने में मदद कर सकते हैं. वहीं, चीन के पास दुनिया के कुल गेहूं भंडार का करीब आधा हिस्सा है. चीन दुनिया का प्रमुख गेहूं उत्पादक और उपभोक्ता है. अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में सूखे से उत्पादन प्रभावित होता है, तो चीन अपने बड़े भंडार के जरिए आयात की जरूरत को सीमित कर सकता है.
A stronger El Niño does not automatically mean a food supply crisis.
India holds more than 1 year of global rice exports in stocks, while China holds nearly 50% of the world’s wheat stocks.
The weather risk is real. But today, the market has more protection against supply… pic.twitter.com/kjrp07uSS5
— Foodcom S.A. (@Foodcom_SA) August 11, 2026
वैश्विक पाम ऑयल भंडार भी ऐतिहासिक ऊंचाई के करीब हैं. हालांकि, इंडोनेशिया का आक्रामक बायोडीजल कार्यक्रम आने वाले महीनों में इन भंडार को कम कर सकता है.
पिछले कुछ दशकों में वैश्विक कृषि बाजार में नए और मजबूत निर्यात केंद्र उभरे हैं. ब्राजील इसका प्रमुख उदाहरण है. वह दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक बन चुका है और 1997-98 की तुलना में उसका सोयाबीन निर्यात तीन गुना से अधिक बढ़ गया है. इसी तरह रूस के गेहूं निर्यात में भी भारी वृद्धि हुई है. पिछले साल रूस ने करीब 4.8 करोड़ टन गेहूं का निर्यात किया, जबकि 1997-98 में यह आंकड़ा लगभग 10 लाख टन था. इससे किसी एक क्षेत्र में उत्पादन घटने की स्थिति में वैश्विक बाजार को वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत मिलते हैं.
कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव भी अल नीनो के प्रभाव को सीमित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. सूखा-सहने वाली फसल किस्में, बेहतर सिंचाई, सटीक कृषि, मौसम पूर्वानुमान और सैटेलाइट आधारित फसल निगरानी किसानों को बदलते मौसम के मुताबिक फैसले लेने में मदद कर रहे हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी और सूखे को सहने वाली गेहूं की किस्मों का इस्तेमाल बढ़ा है. दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्में अनिश्चित मानसून से निपटने में किसानों की मदद कर रही हैं.
सैटेलाइट से फसल की निगरानी, मिट्टी की नमी के हाई-रिजॉल्यूशन नक्शे, GPS आधारित उर्वरक उपयोग और AI आधारित कृषि सलाह जैसी तकनीकें भी किसानों को बुआई, उर्वरक और कीट प्रबंधन से जुड़े फैसले समय पर लेने में मदद कर रही हैं.
हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मौसम के अलावा जियो-पॉलिटिकल तनाव भी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम बना हुआ है. मध्य पूर्व और ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के साथ-साथ ईंधन और उर्वरक आपूर्ति में व्यवधान कृषि लागत को बढ़ा सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, 2026 की दूसरी छमाही में मौसम की वास्तविक स्थिति महत्वपूर्ण होगी. कृषि इनपुट की लागत बढ़ने और उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी से उत्पादन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.