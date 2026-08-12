El Niño के चलते खाद्य संकट का मंडराया खतरा! भारत और चीन मिलकर भरेंगे पूरी दुनिया का 'पेट'

अल नीनो की वजह से एशिया के कई हिस्सों में सूखे का खतरा बढ़ रहा है. भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मौसम की स्थिति कृषि उत्पादन के लिए चुनौती बन सकती है. भारत में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने की चिंता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में भी कम बारिश की आशंका जताई गई है. इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे साउथ-ईस्ट एशियाई देशों में भी नमी की कमी फसलों को प्रभावित कर सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो की स्थिति साल की चौथी तिमाही में और मजबूत हो सकती है तथा इसका असर अगले साल की शुरुआत तक रह सकता है. 1997-98 और 2016-17 के गंभीर अल नीनो के दौरान कई प्रमुख कृषि उत्पादों के उत्पादन में गिरावट आई थी. इससे खाद्य कीमतों में तेजी, आपूर्ति की कमी और आर्थिक विकास पर दबाव देखने को मिला था.