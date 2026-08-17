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हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मनमानी करने वाली एयरलाइंस पर कसेगा शिकंजा

केंद्र सरकार को हवाई किराए और अतिरिक्त चार्ज से जुड़े नए नियम तीन सप्ताह के भीतर अंतिम रूप देकर अदालत के सामने रखने होंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 17, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:49 PM IST
हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मनमानी करने वाली एयरलाइंस पर कसेगा शिकंजा
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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