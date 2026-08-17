/हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मनमानी करने वाली एयरलाइंस पर कसेगा शिकंजा

यह मामला हवाई किराए में अचानक होने वाली भारी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने और यात्रियों को मनमाने शुल्क से बचाने की मांग से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट पिछले कई महीनों से इस मामले की सुनवाई कर रहा है. जनवरी में अदालत ने त्योहारों के दौरान टिकटों के दाम अचानक बढ़ने को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने ऐसी बढ़ोतरी को यात्रियों के शोषण से जोड़ते हुए केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा था. 15 मई की सुनवाई में भी अदालत ने हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने की जरूरत बताई थी. कोर्ट ने केंद्र से ऐसे उपायों पर विचार करने को कहा था, जिनसे यात्रियों को बढ़ते किराए से राहत मिल सके.