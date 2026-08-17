/हवाई किराये पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, मनमानी करने वाली एयरलाइंस पर कसेगा शिकंजा

Airfare Row: हवाई किराए में अचानक और मनमानी बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए. अदालत ने कहा कि जो एयरलाइंस सरकार की ओर से जारी किराए संबंधी निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर ऐसी एयरलाइंस को उड़ान भरने से भी रोका जा सकता है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने केंद्र सरकार ने हवाई टिकटों की कीमत, अचानक बढ़ने वाले किराए और अतिरिक्त सामान के शुल्क से जुड़े प्रस्तावित नियम पेश किए. ये नियम फिलहाल अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं. सरकार ने अदालत को बताया कि नियमों को तेजी से तैयार किया जा रहा है और करीब तीन सप्ताह के भीतर इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा. मसौदा नियम अदालत के सामने सीलबंद लिफाफे में रखा गया है.
केंद्र ने ये भी बताया कि नए नियम लागू होने तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइंस को किराया तय करने को लेकर समय-समय पर ऑफिशियल निर्देश जारी कर रहा है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि नियमों की अनदेखी करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.
यह मामला हवाई किराए में अचानक होने वाली भारी बढ़ोतरी को नियंत्रित करने और यात्रियों को मनमाने शुल्क से बचाने की मांग से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट पिछले कई महीनों से इस मामले की सुनवाई कर रहा है. जनवरी में अदालत ने त्योहारों के दौरान टिकटों के दाम अचानक बढ़ने को लेकर चिंता जताई थी. कोर्ट ने ऐसी बढ़ोतरी को यात्रियों के शोषण से जोड़ते हुए केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा था. 15 मई की सुनवाई में भी अदालत ने हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने की जरूरत बताई थी. कोर्ट ने केंद्र से ऐसे उपायों पर विचार करने को कहा था, जिनसे यात्रियों को बढ़ते किराए से राहत मिल सके.
मामला ‘भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024’ के तहत बनाए जा रहे नए नियमों से भी जुड़ा है. यह कानून जनवरी 2025 में लागू हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने केंद्र को इस कानून के तहत तैयार किए गए नियम अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि नियमों को संसद के सामने रखा गया हो या नहीं, उन्हें सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश किया जाए. इससे पहले 15 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया था कि नया विमानन कानून लागू हो चुका है और उसके तहत नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है.
हवाई किराए में ‘अनिश्चित उतार-चढ़ाव’ का मुद्दा पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था. इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फरवरी में अदालत को बताया था कि वह याचिका में उठाई गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है.