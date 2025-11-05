Mahadev Betting App: महादेव बेट‍िंग ऐप का को-फाउंडर रवि उप्‍पल फरार है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर बड़ा कदम उठाते हुए ईडी (ED) को आदेश दिया गया है क‍ि उसे ढूंढकर सुरक्षित पकड़ो. उप्पल दुबई से भागकर क‍िसी दूसरे देश में छ‍िपा हुआ है. अदालत ने यह भी कहा क‍ि ऐसे अपराधी अदालत और जांच एजेंसी दोनों को खिलौना नहीं समझ सकते. जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्रा शर्मा की बेंच की तरफ से इस पर गहरी नाराजगी जताई गई. दरअसल, महादेव ऐप का माल‍िक रवि उप्पल देश की कानून एजेंसियों से बच रहा है.

2023 में पकड़ा गया था रवि उप्पल

रवि उप्पल को दुबई में साल 2023 में इंटरपोल के रेड नोटिस पर पकड़ा गया था. ईडी ने 2024 में यूएई से प्रत्यर्पण का प्रोसेस शुरू क‍िया. यूएई की तरफ से उसे रिहा कर दिया गया लेकिन निगरानी में रखा. अब खबर है क‍ि उप्पल दुबई से फरार हो गया है. यूएई की तरफ से प्रत्यर्पण बंद करने की तैयारी चल रही है. एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया क‍ि ऐसे अपराधी अक्सर उन देशों में भाग जाते हैं, जहां से भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है.

भारत लौटो और मुकदमे का सामना करो: उप्पल का वकील

बेंच की तरफ से कहा गया क‍ि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है. अदालत को इसमें कुछ करना होगा. उनकी तरफ से उप्पल को ऐसा 'किंगपिन' कहा गया, जो क‍ि अदालतों को बेवकूफ बनाते हैं. कोर्ट की तरफ से उप्पल की याचिका को खारिज करने की बात कही गई. साथ ही कहा क‍ि उसे ढूंढो, वह बहुत होशियार है, एक जगह से दूसरी उड़ान भरता रहता है. अदालत ने ईडी से कहा कि हाल‍िया फैसले का यूज करो. इसमें जांच एजेंसी वकीलों को बुला सकती हैं. उप्पल के वकील ने कहा क‍ि भारत लौटो और मुकदमे का सामना करो.

क्‍या है महादेव ऐप का घोटाला?

साल 2018 में रव‍ि उप्पल और सौरभ चंद्रकार ने महादेव ऑनलाइन बुक ऐप शुरू किया. यह अवैध जुए का बड़ा नेटवर्क है. इसके जर‍िये लोग ऑनलाइन पोकर, क्रिकेट, चुनाव आदि पर सट्टा लगाते थे. एजेंसियों की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि इस घोटाले की रकम 6000 करोड़ रुपये के करीब है. इतना ही नहीं इसका नेटवर्क देशभर में फैला था. छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से इसको लेकर जांच शुरू की गई. इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था. बाद में पूरा मामला सीबीआई को सौंप द‍िया गया. चंद्रकार को अक्टूबर 2024 में दुबई में ग‍िफ्तार क‍िया गया लेक‍िन उसका प्रत्यर्पण अभी तक नहीं हो पाया है.

अदालत ने मामला 14 नवंबर तक के लिए टाल द‍िया है. वकील ने इस पर समय मांगा है. बेंच की तरफ से कहा गया क‍ि उप्पल को मनाओ, लौट आएं. यह जांच में बाधा डाल रहा है. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सख्त कार्रवाई का संकेत है.