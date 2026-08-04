/‘डिजिटल अरेस्ट’ के जाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ठगी रोकने के लिए जारी किए बड़े निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को भी चार हफ्तों के भीतर स्टेट साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है. इसके अलावा राज्यों को e-Zero FIR सिस्टम लागू करने के लिए भी कहा गया है. कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंक और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee) बनाने का निर्देश भी दिया है. यह समिति यह तय करेगी कि ठगी की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा किस तरह दिया जा सकता है.