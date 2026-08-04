/‘डिजिटल अरेस्ट’ के जाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ठगी रोकने के लिए जारी किए बड़े निर्देश

Digital Arrest Case : डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए देशभर के लिए कई अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने साइबर अपराधों से निपटने, पीड़ितों को राहत देने और ठगी के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों, राज्यों और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय की हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश दिया है कि वो चार हफ्तों के भीतर सभी बैंकों के लिए एक मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर जारी करे. ये SOP म्यूल अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी से जुड़े बैंक खातों की पहचान और कार्रवाई से संबंधित होगी. इसकी एक प्रति सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी जाएगी.
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बैंक खाते का संबंध साइबर ठगी से सामने आता है, तो उस खाते से पैसे निकालने यानी डेबिट पर अस्थायी रोक लगाई जाए. ताकि ठगी की रकम को सुरक्षित रखा जा सके, साथ ही पीड़ितों के लिए शिकायत दर्ज कराने और पैसे वापस पाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस एजेंसियों को जल्द से जल्द प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था शुरू करने को कहा है. वहीं, सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि बैंक खाते फ्रीज होने से जुड़े मामलों में लोगों को पहले इस शिकायत निवारण व्यवस्था का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों को भी चार हफ्तों के भीतर स्टेट साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर शुरू करने का निर्देश दिया है, जहां अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है. इसके अलावा राज्यों को e-Zero FIR सिस्टम लागू करने के लिए भी कहा गया है. कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंक और अन्य संस्थाओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee) बनाने का निर्देश भी दिया है. यह समिति यह तय करेगी कि ठगी की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा किस तरह दिया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि साइबर ठगी से जुड़े फ्रीज बैंक खातों के मामलों का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके.