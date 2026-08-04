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‘डिजिटल अरेस्ट’ के जाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ठगी रोकने के लिए जारी किए बड़े निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने RBI की SOP में आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत भी बताई है. ताकि लोग डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बच सकें और समय रहते शिकायत दर्ज करा सकें.

Written ByArvind SinghEdited ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:57 PM IST
‘डिजिटल अरेस्ट’ के जाल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, ठगी रोकने के लिए जारी किए बड़े निर्देश
Image Credit: Social media/X/AI

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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