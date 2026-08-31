/पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला? नहीं चलेगा पड़ा...E20 पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

E20 Petrol: इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ये मांग की गई थी कि पेट्रोल पंपों के नोजल पर इथेनॉल की मात्रा लिखी हो. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि ये मामला कोर्ट का नहीं, बल्कि संबंधित सक्षम अथॉरिटी का है.
एडवोकेट नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाले इथेनॉल की मात्रा की जानकारी दी जानी चाहिए, पेट्रोल पंप के नोजल पर इथेनॉल की मात्रा लिखी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना कर दिया.
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास सक्षम अथॉरिटी के पास जाने का विकल्प खुला है, उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाए पहले हाई कोर्ट या संबंधित विभाग के पास जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता की दलील थी कि जब बिस्किट के पैकेट पर उसमें इस्तीमाल की गई सामग्री की पूरी जानकारी रहती है, तो पेट्रोल खरीदते वक्त वहां E20 की जानकारी क्यों नहीं हो सकती है. ग्राहकों को इथेनॉल में मिलावट की जानकारी होनी चाहिए.
क्यों E20 पेट्रोल पर इतना बवाल हो रहा है ?
केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात में कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया. E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है. ई20 पेट्रोल के जरिए सरकार
1. कच्चे तेल का आयात घटाना
2. विदेशी मुद्रा की बचत
3. प्रदूषण कम करने
4. घरेलू बायोफ्यूल को बढ़ावा देना
5. किसानों की कमाई बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है.
जबकि आम लोगों की शिकायत है कि इथेनॉल की वजह से गाड़ियों की माइलेज गिर रही है. इंजन पर असर पड़ रहा है. जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हैं, वे E20 फ्यूल के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से उन गाड़ियों को नुकसान हो रहा है. इसे लेकर कई विवाद हुए हैं. सरकार दावे कर रही है कि इससे माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इंजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.