केवल ऑनलाइन टिकट वालों को एक्सीडेंट कवर? सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब

 कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ट्रेन में दुर्घटना होने पर मिलने वाला एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ उन यात्रियों के लिए उपलब्ध है जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जबकि लाखों यात्री आज भी ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं और उन्हें ये सर्विस नहीं मिलती. ऐसा क्यों?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:08 PM IST
Supreme Court Questions Railways : केवल ऑनलाइन टिकट (OnlineTicket) खरीदने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर क्यों दिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से ये स्पष्टीकरण मांगा है कि ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल रही? कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ट्रेन में दुर्घटना होने पर मिलने वाला एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ उन यात्रियों के लिए उपलब्ध है जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, जबकि लाखों यात्री आज भी ऑफलाइन टिकट बुक करते हैं और उन्हें ये सर्विस नहीं मिलती. ऐसा क्यों?

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने रेलवे द्वारा सुरक्षा मुद्दों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को देखने के बाद ये सवाल किया है. यह मामला रेलवे दुर्घटना मुआवजा केस में उठाई गई चिंताओं के बाद सामने आया है.

बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी से ये बताने को कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकटों के बीच यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से ये भी कहा कि वह ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. बेंच ने कहा, 'रिपोर्ट देखकर हमारा यह मत है कि प्रारंभिक फेज में फोकस ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर होना चाहिए.'

13 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई

ASG ने बताया कि रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे रेलवे की प्राथमिकताएं नहीं हैं. बल्कि ये केवल उन पहलुओं को उजागर करने के लिए हैं, जिन पर रेलवे ने सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिया है. बेंच ने नोट किया कि रेलवे ने सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में केवल संकेत दिए हैं, कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है. इसलिए रेलवे से कहा गया है कि वो बेहतर हलफनामा दाखिल करे और मुख्य रूप से इन दो मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे.

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह पूरे सिस्टम की सुरक्षा सुधार योजना को जारी रखे और ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट वाले यात्रियों के लिए बीमा मुद्दे पर भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को तय की है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Supreme Court Questions Railways

