Advertisement
trendingNow13008206
Hindi Newsबिजनेस

सस्‍ता होगा फ्लाइट का क‍िराया? सुप्रीम कोर्ट की सख्‍ती के बाद सरकार को नोट‍िस जारी

Air India and Indigo Fare: प‍िछले कुछ सालों में एयरलाइन की ड‍िमांड तेजी से बढ़ने के साथ ही इनके क‍िराये में भी इजाफा हुआ है. लेक‍िन फ्लाइट के क‍िराये में बेहताशा इजाफा होने से यात्री काफी परेशान हैं. ज‍िस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्‍ती द‍िखाई गई है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सस्‍ता होगा फ्लाइट का क‍िराया? सुप्रीम कोर्ट की सख्‍ती के बाद सरकार को नोट‍िस जारी

Domestic Airfare: कोव‍िड-19 महामारी के बाद फ्लाइट से सफर करने वालों की अक्‍सर यही श‍िकायत रहती है क‍ि एयरलाइन की तरफ से मनमाना क‍िराया वसूला जा रहा है. प‍िछले द‍िनों इसको लेकर सोशल मीड‍िया पर भी तमाम यात्र‍ियों ने नाराजगी जताई थी. लेक‍िन अब सुप्रीम कोर्ट में घरेलू हवाई यात्रा के बढ़ते किरायों और एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के ल‍िए कहा है.

किरायों में मनमानी बढ़ोतरी कर रही एयरलाइंस

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया क‍ि घरेलू फ्लाइट अब आम लोगों की जरूरत बन चुकी हैं, इसलिए इन्‍हें जरूरी सर्व‍िस घोषित किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया क‍ि एयरलाइंस डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर किरायों में मनमानी बढ़ोतरी कर रही हैं. टिकट की कीमतें कभी भी अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे यात्रियों पर बोझ पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि एक ही उड़ान की टिकट कुछ घंटों के अंदर काफी महंगी हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्री चेक- इन बैगेज की ल‍िम‍िट 25 किलो से घटाकर 15 किलो की
याचिका में यह कहा गया कि एयरलाइंस चेक-इन बैगेज लिमिट पर भी अपनी मनमानी कर रही है. पहले यात्रियों के लिए फ्री चेक- इन बैगेज की ल‍िम‍िट 25 किलो थी. लेकिन अब इसे घटाकर 15 किलो कर दिया गया है. इससे यात्रियों को एक्‍स्‍ट्रा बैगेज के नाम पर काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से इसे आम यात्रियों का शोषण बताया गया. याचिका में यह भी कहा गया कि देश के स‍िव‍िल एव‍िएशन सेक्‍टर में किराया तय करने का कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है. एयरलाइंस अपने एल्गोरिदम से किराये में बढ़ोतरी करती हैं, इसमें यात्रियों का ध्यान नहीं रखा जाता.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस पूरे सिस्टम की जांच करवाए और सरकार को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत नोटिस जारी किया और सरकार से जवाब मांगा है. यात्रियों से जुड़ा मामला होने के कारण अदालत ने कहा क‍ि यह मामला विचार योग्य है और केंद्र सरकार और डीजी (सिविल एविएशन) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. चार हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना होगा, जिसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

air fareSupreme Court

Trending news

28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद