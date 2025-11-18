Domestic Airfare: कोव‍िड-19 महामारी के बाद फ्लाइट से सफर करने वालों की अक्‍सर यही श‍िकायत रहती है क‍ि एयरलाइन की तरफ से मनमाना क‍िराया वसूला जा रहा है. प‍िछले द‍िनों इसको लेकर सोशल मीड‍िया पर भी तमाम यात्र‍ियों ने नाराजगी जताई थी. लेक‍िन अब सुप्रीम कोर्ट में घरेलू हवाई यात्रा के बढ़ते किरायों और एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और डीजी सिविल एविएशन को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के ल‍िए कहा है.

किरायों में मनमानी बढ़ोतरी कर रही एयरलाइंस

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया क‍ि घरेलू फ्लाइट अब आम लोगों की जरूरत बन चुकी हैं, इसलिए इन्‍हें जरूरी सर्व‍िस घोषित किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता की तरफ से आरोप लगाया गया क‍ि एयरलाइंस डायनेमिक प्राइसिंग के नाम पर किरायों में मनमानी बढ़ोतरी कर रही हैं. टिकट की कीमतें कभी भी अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे यात्रियों पर बोझ पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि एक ही उड़ान की टिकट कुछ घंटों के अंदर काफी महंगी हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्री चेक- इन बैगेज की ल‍िम‍िट 25 किलो से घटाकर 15 किलो की

याचिका में यह कहा गया कि एयरलाइंस चेक-इन बैगेज लिमिट पर भी अपनी मनमानी कर रही है. पहले यात्रियों के लिए फ्री चेक- इन बैगेज की ल‍िम‍िट 25 किलो थी. लेकिन अब इसे घटाकर 15 किलो कर दिया गया है. इससे यात्रियों को एक्‍स्‍ट्रा बैगेज के नाम पर काफी पैसे चुकाने पड़ते हैं. याचिकाकर्ता की तरफ से इसे आम यात्रियों का शोषण बताया गया. याचिका में यह भी कहा गया कि देश के स‍िव‍िल एव‍िएशन सेक्‍टर में किराया तय करने का कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है. एयरलाइंस अपने एल्गोरिदम से किराये में बढ़ोतरी करती हैं, इसमें यात्रियों का ध्यान नहीं रखा जाता.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह इस पूरे सिस्टम की जांच करवाए और सरकार को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत नोटिस जारी किया और सरकार से जवाब मांगा है. यात्रियों से जुड़ा मामला होने के कारण अदालत ने कहा क‍ि यह मामला विचार योग्य है और केंद्र सरकार और डीजी (सिविल एविएशन) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. चार हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना होगा, जिसके बाद आगे की सुनवाई की जाएगी. (IANS)