Savji Dholakia: ₹12 से बनाया ₹15000 करोड़ की कंपनी, गिफ्ट में कार,फ्लैट बांटने वाले 'बॉस' के बेटे को करनी ₹200 के दिहाड़ी पर नौकरी

अक्सर लोग अपने दफ्तर के बॉस से नाखुश ही रहते हैं. कभी काम का प्रेशर तो कभी कम अप्रेजल. देखा यही जाता है कि मालिक मुनाफे का इस्तेमाल अपनी संपत्ति और अपनी कंपनी को बढ़ाने में करता है, लेकिन एक बॉस ऐसे भी हैं, जो अपनी प्रॉफिट को अपने कर्मचारियों के साथ बांटते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 20, 2026, 09:17 PM IST
Diamond king Savji Dholakia: अक्सर लोग अपने दफ्तर के बॉस से नाखुश ही रहते हैं. कभी काम का प्रेशर तो कभी कम अप्रेजल. देखा यही जाता है कि मालिक मुनाफे का इस्तेमाल अपनी संपत्ति और अपनी कंपनी को बढ़ाने में करता है, लेकिन एक बॉस ऐसे भी हैं, जो अपनी प्रॉफिट को अपने कर्मचारियों के साथ बांटते हैं. चाहे दीवाली हो या नया साल या फिर कंपनी का मुनाफा, कर्मचारियों को फ्लैट, कार, मोटा बोनस या फिर महंगे गिफ्ट बांटने के लिए ये मशहूर है. ये कहानी है उस शख्स की, जो सिर्फ 12 रुपये लेकर सूरत आया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने 15000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर लिया. ये कहानी है उस बिजनेसमैन की, जो अपने बेटे को 'सिल्वर स्पून' से खिलाने के बजाए मजदूरों वाली जिंदगी अनुभव करने की सीख देता है. ये कहानी है गुजरात के हीरा कारोबारी और डायमंड किंग के नाम से मशहूर सावजी ढोलकिया ( Savji Dholakia) की.  

12 साल में सिर्फ 12 रुपये लेकर सूरत आया, बन गया डायमंड किंग.  

सौराष्ट्र के अमरेली जिले के दुधाला गाँव के रहने वाले सावजी ढोलकिया सिर्फ 12 साल के थे, जब वो गुजरात के सूरत पहुंचे थे. जेब में 12 रुपये थे. हीरा घिसाई का काम मिला और 180 रुपये की सैलरी मिलती थी.कई सालों तक करते रहे, फिर अपने चाचा से लोन लेकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया. साल 1992 में हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स नाम से कंपनी शुरू की. धीरे-धीरे कर काम और कारोबार दोनों बढ़ता चला गया. 

15000 करोड़ की कंपनी का उत्तराधिकारी, लेकिन नौकरी मजदूरों वाली 

सावजी ढोलकिया ने हीरा एक्सपोर्ट का काम शुरू किया. उनकी कंपनी 15000 करोड़ रुपये के साम्राज्य में बदल गई. 50 एकड़ में फैले एक बड़े घर में रहने वाले ढोलकिया परिवार के 64 सदस्य है. करोड़ों की संपत्ति, सभी सुख सुविधाएं हैं. जितनी दौलत, उतना ही दान भी करते हैं. करोड़ों की दौलत होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे द्रव्य ढोलकिया को सीधे कंपनी में एंट्री नहीं दी.  

7000 रुपये की सैलरी, बेकरी में काम

सावजी ढोलकिया ने बेटे द्रव्या को जिंदगी का सबक सिखाने के लिए MBA की डिग्री होने के बावजूद घर से बाहर, बल्कि राज्य से बेहर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए केरल भेज दिया. करोड़पति के बेटे ने पहचान छिपाकर मजदूरों की नौकरी की. कभी बेकरी श़ॉप में तो कभी कपड़े की दुकान में. सावजी चाहते थे कि वो जिदंगी का असली मतलब समझते, दूसरों का दर्द समझे और कर्मचारियों की मुश्किलों को समझने के बाद कंपनी को संभाले.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

