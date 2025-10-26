गुजरात की 'हीरानगरी' का कमाल, 1800 टन पटाखों के कचरे का किया 'END GAME'

Surat : गुजरात की 'हीरानगरी' यानी सूरत एक बार फिर सुर्खियों में है. सूरत शहर से ऐसा काम किया है कि जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है. सूरत एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के मुताबिक, दिवाली के तीन दिनों में सूरत में रोजाना करीब 600 टन कचरा इकट्ठा हुआ. इसका मतलब है कि 3 दिन में कुल मिलाकर लगभग 1,800 टन पटाखों का कचरा बना. दिवाली के बाद शहर में जितना भी कचरा जमा हुआ, उसे फेंकने के बजाय रीसायकल कर इस्तेमाल होने वाली चींजो में बदल दिया गया है.

देश का सबसे स्वच्छ शहर

एक अधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मचारी पूरे शहर की सफाई उतनी ही तेजी से करते रहे जितनी जल्दी लोग पटाखे फोड़ रहे थे. सूरत नगर निगम देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसका आदर्श उदाहरण इस दिवाली देखने को मिला है. प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि शहर की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कचरे का सही प्रबंधन भी हो. इससे न केवल शहर की सड़कों पर सफाई बनी रही, बल्कि प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिली है.

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दिवाली के त्योहार के दौरान सूरत में कचरे की मात्रा काफी बढ़ गई. सामान्य दिनों में लगभग 3,000 टन कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन त्योहार के समय ये संख्या और भी बढ़ गई. हालांकि, सूरत नगर निगम ने सुनिश्चित किया कि अतिरिक्त कचरे को फेंकने के बजाय रीसायकल किया जाए और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जाए.

सूरत शहर बना मिसाल

सूरत के सफाई कर्मचारी त्योहार या छुट्टी की परवाह किए बिना रोजाना पूरी मेहनत से शहर की सफाई करते हैं. उन्होंने कहा, 'सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर है क्योंकि यहां के सफाई कर्मचारी हर दिन काम में व्यस्त रहते हैं. जब पूरा शहर त्योहार मना रहा था, तब भी सफाई कर्मचारी सड़कों और मोहल्लों की सफाई करते रहे. इस तरह के प्रयासों से न केवल शहर साफ-सुथरा बना रहता है, बल्कि कचरे के सही प्रबंधन और रीसायक्लिंग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है.

सूरत की ये पहल पूरे देश के लिए मिसाल है कि बड़े पैमाने पर कचरे को भी सही तरीके से प्रबंधित करके उसे उपयोगी रूप में बदला जा सकता है. ये कदम न केवल शहर की सफाई बनाए रखने में मददगार है, बल्कि टिकाऊ और हरित विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है.