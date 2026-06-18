Petrol-Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद कल फ्रॉस में डील पर साइन भी हो गए. दोनों देशों के बीच डील होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी तनाव के बीच जो क्रूड ऑयल चढ़कर 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चल गया था, अब उसमें भारी ग‍िरावट देखी जा रही है. क्रूड के दाम में ग‍िरावट होर्मुज स्‍ट्रेट खुलने के बाद देखी जा रही है. दुन‍ियाभर के देशों को उम्‍मीद है क‍ि धीरे-धीरे सप्‍लाई सामान्‍य होने से क्रूड के दाम को और नीचे आएंगे. आज सुबह गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का दाम ग‍िरकर 78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.