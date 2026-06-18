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क्रूड सस्‍ता...फ‍िर भी महंगे पेट्रोल-डीजल से अभी नहीं म‍िलेगी राहत, केंद्रीय मंत्री ने बताया क्‍या है कारण

Petrol-Diesel Price in Delhi: द‍िल्‍ली में पेट्रोल की कीमत 102 के पार और डीजल 95 रुपये लीटर ब‍िक रहा है. दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम में लगातार ग‍िरावट आ रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि देश में अभी सस्‍ता पेट्रोल-डीजल नहीं म‍िलेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:50 PM IST
क्रूड सस्‍ता...फ‍िर भी महंगे पेट्रोल-डीजल से अभी नहीं म‍िलेगी राहत, केंद्रीय मंत्री ने बताया क्‍या है कारण
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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