करोड़ों का घर, लग्जरी कारें... सुरेश रैना की कहां-कहां से होती है कमाई? क्या है उनकी नेटवर्थ

भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्टार खिलाड़ी और 'मिस्टर आईपीएल' के नाम से मशहूर सुरेश रैना न सिर्फ अपने खेल बल्कि अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं. वह आज इस मुकाम पर हैं, जहां उनकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपये से ज्यादा है. लेकिन हाल ही में सट्टेबाजी ऐप्स के एक बड़े विवाद में फंसने के बाद उनकी कमाई के सोर्स चर्चा में हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1xBet मामले में 13 अगस्त को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी सुर्खियों में आ गई है. आइए, जानते हैं कि रैना की दौलत कहां-कहां से आती है और उनकी जिंदगी कितनी शानदार है.

रैना की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उनके क्रिकेट करियर से आया है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने 110 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए. इसके अलावा, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी मोटी रकम अर्जित की. लेकिन रैना की कमाई यहीं खत्म नहीं होती. क्रिकेट के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, जहां उन्हें अच्छे-खासे कॉन्ट्रैक्ट मिले.

ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी कमाए पैसे

ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी उनकी आय का अहम जरिया हैं. उन्होंने एडिडास, बूस्ट, टाइमेक्स जैसे बड़े ब्रांड्स का प्रचार किया है. इसके अलावा, उन्होंने बिजनेस में भी हाथ आजमाया. रैना माटे नामक बेबीकेयर ब्रांड और साहिकॉइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट हैं. हाल ही में, उन्होंने नीदरलैंड्स के एम्सटर्डम में ‘Raina Indian Restaurant’ की शुरुआत की, जो यूरोप में असली भारतीय स्वाद पहुंचाने का टारगेट रखता है. इस रेस्तरां में नॉर्थ और साउथ इंडियन के फेमस व्यंजन परोसे जाते हैं, जो भारतीयों और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर रहे हैं.

घर और कारें

रैना की लाइफस्टाइल भी उनके स्टेटस के मुताबिक आलीशान है. उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जिनमें मिनी कूपर, ऑडी Q7 और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां शामिल हैं. गाजियाबाद में उनका 18 करोड़ का आलीशान घर है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ जिम, होम थिएटर और खूबसूरत इंटीरियर्स हैं.

सट्टेबाजी एप में आया नाम

भले ही हाल ही में उनका नाम अवैध सट्टेबाजी एप 1xBet मामले में चर्चा में आया हो और उन्हें ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया हो, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि सुरेश रैना भारत के सबसे सफल और अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं.