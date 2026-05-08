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Hindi NewsबिजनेसSuvendu Adhikari Net Worth: न कोई लग्जरी कार है और न ही महंगे गहने...जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं पश्चिम बंगाल के होने वाले CM सुवेंदु अधिकारी?

Suvendu Adhikari Net Worth: न कोई लग्जरी कार है और न ही महंगे गहने...जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं पश्चिम बंगाल के होने वाले CM सुवेंदु अधिकारी?

Suvendu Adhikari Net Worth: चुनावी हलफनामे के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी करोड़पति नेताओं की लिस्ट में नहीं आते हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 85.87 लाख रुपये बताई गई है और उन पर किसी तरह का बैंक लोन या सरकारी बकाया नहीं है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 08, 2026, 06:54 PM IST
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Suvendu Adhikari Net Worth: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सुवेंदु अधिकारी की हो रही है. पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी होंगे. BJP विधायक दल की बैठक में सुवेंदु अधिकारी को नेता चुना गया. कल सुबह 11 बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. अमित शाह ने सुवेंदु के नाम का ऐलान किया है. भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले सुवेंदु अधिकारी ने पिछले कुछ सालों में बंगाल की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है.

कुल घोषित संपत्ति करीब 85.87 लाख रुपये

अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक सुवेंदु अधिकारी करोड़पति नेताओं की लिस्ट में नहीं आते हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 85.87 लाख रुपये बताई गई है और उन पर किसी तरह का बैंक लोन या सरकारी बकाया नहीं है. उनके पास सिर्फ 12 हजार रुपये नकद हैं, जबकि कोई निजी वाहन और सोना-चांदी के आभूषण भी उनके नाम दर्ज नहीं हैं.

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हलफनामे के अनुसार उनकी चल संपत्ति करीब 24.57 लाख रुपये है. अलग-अलग 14 बैंक खातों में करीब 7.34 लाख रुपये जमा हैं. ये खाते पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक और कांथी-नंदीग्राम के कई को-ऑपरेटिव बैंकों में मौजूद हैं. इसके अलावा सुवेंदु अधिकारी ने छह LIC पॉलिसियों में भी निवेश किया है, इनकी कुल वैल्यू करीब 7.71 लाख रुपये बताई गई है.

 सादगीभरी जीवनशैली की वजह से चर्चा में रहते हैं सुवेंदु 

दिलचस्प बात ये है कि सुवेंदु अधिकारी के नाम पर न कोई लग्जरी कार है और न ही महंगे गहने. उनकी संपत्ति में कृषि भूमि, कुछ प्लॉट और तीन रिहायशी मकान शामिल हैं. सादगीभरी जीवनशैली की वजह से भी वे अक्सर चर्चा में रहते हैं. सुवेंदु अधिकारी का जन्म पूर्व मेदिनीपुर जिले के राजनीतिक परिवार में हुआ था. उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जबकि उनके भाई भी बंगाल की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं.  टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Suvendu Adhikari Net Worth

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