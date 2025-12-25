₹15000 करोड़ का फंड! नए साल पर मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग, इन लोगों को मिल सकती है अपने घर की सौगात

SWAMIH Fund 2: नए साल का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. देश से लेकर दुनिया तक में नए साल 2026 के आगमन को लेकर कई सारी तैयारियां हो रही हैं. इस बीच एक खास खबर सामने आई है. न्यूज एजेंसी सूत्रों के अनुसार, नए साल में मोदी सरकार पात्र मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी प्लानिंग कर रही है. इसके तहत करीब 1 लाख परिवारों को अपने नए घर की सौगात मिल सकती है. जानकारी के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार SWAMIH Fund-2 की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में लगी है. मतलब कि संभावना है कि नए साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा और पात्र लोगों को अपने नए घर की सौगात मिल जाएगी.

SWAMIH Fund 1 से बन चुके हैं 55 हजार घर

SWAMIH का पूरा नाम Special Window for Affordable and Mid-Income Housing फंड है. SWAMIH Fund 1 के तहत आवास परियोजनाओं में 55 हजार से अधिक रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी घर बनाने का काम हो चुका है. इसका टारगेट अगले 3 से 4 वर्षों में 30 हजार और घरों को बनाने का है. इस फंड में करीब 30 प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 15 वर्षों का औसतन अनुभव है.

₹15 हजार करोड़ का फंड

अब सरकार की तैयारी SWAMIH Fund 2 को अंतिम रूप देने की है. संभावना जताई जा रही है कि नए साल में इससे मिडिल क्लास को सरकार खुशखबरी दे सकती है. इस फंड को पूरा कर जल्द ही शुरू किया जा सकता है. SWAMIH Fund 2 करीब 15 हजार करोड़ रुपये का है. संभावना जताई जा रही है कि इसके शुरू होने से पात्र मिडिल क्लास को करीब 1 लाख घरों की खरीदारी में सुविधा मिलेगी. यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिनके निवेश, अपार्टमेंट के लिए कर्ज की ईएमआई (समान मासिक किस्त) की पेमेंट करने के बावजूद भी रुके हुए हैं. यह फंड व्यावसायिक रूप से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मदद करेगा और रुकी या अटकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को गति देगा.

2019 में SWAMIH Fund लॉन्च

SWAMIH Fund को साल नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था. यह केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था, जो सरकार समर्थित फंड है. इसे सेबी के साथ पंजीकृत कैटेगरी-2 AIF (वैकल्पिक निवेश फंड)ऋण फंड के रूप में स्थापित किया गया है. इस फंड को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित किया जाता है और इसका प्रबंधन SBICAP Ventures Ltd. के द्वारा किया जाता है. SWAMIH Fund के उदे्श्य की बात करें तो यह रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मदद करता है. इसके साथ ही यह घर खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी सुनिश्चित करता है.