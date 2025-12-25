Advertisement
trendingNow13053722
Hindi Newsबिजनेस₹15000 करोड़ का फंड! नए साल पर मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग, इन लोगों को मिल सकती है अपने घर की सौगात

₹15000 करोड़ का फंड! नए साल पर मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग, इन लोगों को मिल सकती है अपने घर की सौगात

SWAMIH Fund: नए साल में मोदी सरकार पात्र मिडिल क्लास के लोगों को खुशखबरी दे सकती है. सरकार SWAMIH Fund-2 को अंतिम रूप देने में लगी है. इससे उन घर खरीदारों को अपार्टमेंट मिलना संभव हो सकेगा, जिनका घर प्रोजेक्ट में रुपयों की कमी से नहीं मिल पाया है या वह प्रोजेक्ट पैसों की कमी के अलावा कानूनी चीजों में भी उलझने के कारण देरी कर रहा है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹15000 करोड़ का फंड! नए साल पर मोदी सरकार की बड़ी प्लानिंग, इन लोगों को मिल सकती है अपने घर की सौगात

SWAMIH Fund 2: नए साल का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. देश से लेकर दुनिया तक में नए साल 2026 के आगमन को लेकर कई सारी तैयारियां हो रही हैं. इस बीच एक खास खबर सामने आई है. न्यूज एजेंसी सूत्रों के अनुसार, नए साल में मोदी सरकार पात्र मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ी प्लानिंग कर रही है. इसके तहत करीब 1 लाख परिवारों को अपने नए घर की सौगात मिल सकती है. जानकारी के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार SWAMIH Fund-2 की रूपरेखा को अंतिम रूप देने में लगी है. मतलब कि संभावना है कि नए साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा और पात्र लोगों को अपने नए घर की सौगात मिल जाएगी.

SWAMIH Fund 1 से बन चुके हैं 55 हजार घर

SWAMIH का पूरा नाम Special Window for Affordable and Mid-Income Housing फंड है. SWAMIH Fund 1 के तहत आवास परियोजनाओं में 55 हजार से अधिक रेजिडेंशियल यूनिट्स यानी घर बनाने का काम हो चुका है. इसका टारगेट अगले 3 से 4 वर्षों में 30 हजार और घरों को बनाने का है. इस फंड में करीब 30 प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 15 वर्षों का औसतन अनुभव है. 

Add Zee News as a Preferred Source

₹15 हजार करोड़ का फंड

अब सरकार की  तैयारी SWAMIH Fund 2 को अंतिम रूप देने की है. संभावना जताई जा रही है कि नए साल में इससे मिडिल क्लास को सरकार खुशखबरी दे सकती है. इस फंड को पूरा कर जल्द ही शुरू किया जा सकता है. SWAMIH Fund 2 करीब 15 हजार करोड़ रुपये का है. संभावना जताई जा रही है कि इसके शुरू होने से पात्र मिडिल क्लास को करीब 1 लाख घरों की खरीदारी में सुविधा मिलेगी. यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिनके निवेश, अपार्टमेंट के लिए कर्ज की ईएमआई (समान मासिक किस्त) की पेमेंट करने के बावजूद भी रुके हुए हैं. यह फंड व्यावसायिक रूप से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से मदद करेगा और रुकी या अटकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को गति देगा. 

यह भी पढ़ें- कानपुर का टेंपो वाला, केरल का ट्रैवल एजेंट और हैदरबाद का कुरियर वाला अब उड़ाएंगे हवाई जहाज ! क्या तोड़ पाएंगे इंडिगो का तिलिस्म ?

 

2019 में SWAMIH Fund लॉन्च

SWAMIH Fund को साल नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था. यह केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था, जो सरकार समर्थित फंड है. इसे सेबी के साथ पंजीकृत कैटेगरी-2 AIF (वैकल्पिक निवेश फंड)ऋण फंड के रूप में स्थापित किया गया है. इस फंड को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित किया जाता है और इसका प्रबंधन SBICAP Ventures Ltd. के द्वारा किया जाता है. SWAMIH Fund के उदे्श्य की बात करें तो यह रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मदद करता है. इसके साथ ही यह घर खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी सुनिश्चित करता है. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

SWAMIH Fund 2SWAMIH Fund

Trending news

हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
India Bangladesh News in Hindi
क्या बांग्लादेश सच में ‘चिकन नेक’ छीन सकता है? आंकड़े बताते हैं पूरी सच्चाई
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
Maharashtra politics
BMC चुनाव से पहले मुंबई में घमासान, CM फडणवीस के जिहादी वाले बयान पर भड़की कांग्रेस
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना